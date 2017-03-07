Лохматый Джонсон и евро-тётка Могерини обвиняют в своих ошибках Россию

Балканы… Европейский регион с непростой судьбой. Столько раз он подвергался завоеваниям, изменениям границ, политическим и даже этническим переменам. В XX - XXI вв. ничего не изменилось. Сначала стараниями Запада разрушили Югославию, теперь пытаются принудить Балканы плясать под дудку Брюсселя. Новшество только одно: в нестабильности на Балканах Запад винит Россию и только Россию.

Федерика Могерини, глава европейской дипломатии, обеспокоена ситуацией на Западных Балканах, а глава британского МИД Борис Джонсон обвиняет Москву в нагнетании напряженности. Странно слышать подобное, особенно, когда вспоминаешь, что межэтническая напряженность и политическая нестабильность Балкан целиком и полностью заслуга великих держав Запада.

Именно они постоянно вмешивались в дела балканских держав, ломая их под себя, нарушая суверенитет и оставляя напоследок множество территориальных споров. Для решения национальных противоречий многонациональных государств их начали дробить. И что в итоге? Взять ту же Сербию и Косово. Проблема решена?

Теперь же Могерини лицемерно восклицает, что регион может превратиться в «шахматную доску для игры крупных держав». Это заявление прозвучало в Брюсселе во время встречи глав МИД и оборонных ведомств стран ЕС. Напрямую она не обвинила Россию, но за нее это успел сделать неугомонный Джонсон. Все ему мерещится, что Россия везде и всюду.

Настораживает другое: Могерини решительно настроена показать странам на западе Балкан «европейскую перспективу». Югославии уже показали, и мы знаем, чем все это закончилось.

В Македонии, итак, зреет очередной межэтнический конфликт, в Косово неспокойно, а в Республике Сербской недовольны своим практическим статусом в БиГ. Запад раздробил Балканы в собственных интересах. О какой перспективе вообще идет речь?

Другое дело – выдавить Россию из балканского региона. Желанная цель, не правда ли? НАТО старается, Евросоюз не отстает. Внешнее давление на ту же Сербию и Республику Сербскую растет с каждым днем. Взять те же антироссийские санкции.

В конце прошлого года глава МИД Сербии Ивица Дачич возмущался тем, что Запад требует от Белграда ввести санкции против России. В этом году президент РС Милорад Додик заявляет, что власти ЕС теперь давят и на него, требуя присоединиться к санкциям. Балканы и поныне остаются под прицелом Запада. Никаких свобод, только слепое следование политике ЕС – вот что значит для Балкан «европейская перспектива».

Но какие санкции? Балканы переживают не лучшие времена в экономике, помимо внешнеполитических проблем. Так, по мнению эксперта берлинского фонда «Наука и политика» Душана Рельича, экономическое положение Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Сербии и Черногории просто катастрофическое. Они не смогут самостоятельно добиться существенного экономического роста.

Учитывают ли этот фактор в Евросоюзе, предлагая балканским странам следовать в фарватере Брюсселя? Проблемная экономическая ситуация в стране сама по себе является фактором вероятной нестабильности и роста социальной напряженности. Умные люди это понимают, а Могерини и Джонсон исключение? Или желание выставить Москву виновницей проблем на Балканах взяло верх над разумом?