Майдауны грызутся: шизофреничку Черновол закидали яйцами коллеги по борьбе

Этого дня, без преувеличения, ждала вся Украина. Ждала три майданных года. Ждала с того самого дня, когда активистка Майдана отвела отряд бандерлогов к офису партии Регионов и науськала «мирных митингувальныкив» с оружием поджечь «логово ПР».

При этом никого из политиков там не оказалось, поэтому майдауны насмерть забили железной трубой инженера Владимира Захарова, обычного технического служащего.

При этом Черновол на фоне горящего здания рассказывала сомневающимся в «торжестве справедливости» об ухе Булатова и своем расквашенном об бампер машины носе. После революции Черновол решила поехать на «войну», однако из расположения полка «Азов», где «героически сражался» супруг журналистки со справкой, побратимы выдворили ее через пять дней. Своей неадекватностью «черная вдова» шокировала даже карателей. Правда, пару лет у Черновил была ремиссия. Во время «отлива» шизофреничка то лизала мороженку во время заседаний ВР, то щупала тестикулы своего революционного партнера Пашинского.

Но вчера ночью Таня Черновол узнала что такое настоящие яйца. Активисты в зоне АТО, куда Танюха сотоварищи приехала деблокировать редут «Нахтигаль», встретили парламентский десант крайне неприветливо. Еще на подъезде сотник Парасюк обозвал героиню Майдана «бабатушкой», чего, например, кровавый тиран Янукович себе никогда не позволял. Так и написал герой Иловайска у себя в ФБ: «В сторону нашего редута двигается колонна «бабатушек». Этот ватный поход возглавляют депутаты от БПП и «Народного фронта: Кишкарь, Лапин и Черновил. Координирует их действия Аброськин. Классика жанра, в общем».

Кстати, объемный зад Черновил также прикрывал активист автомайдана, мразь и каратель-азовец Андрей Дзындзя. Однако, пока он охранял тыл «бабатушек», «блокираторы» атаковали фасад шизофренички. Татьяну забросали дорогими и дефицитными сегодня аграрными продуктами куриного производства. Яичным обстрелом активисты отреагировали на агитацию шизофренички, которая требовала блокаду, потому что «Путин захватит всю Украину». Нардеп с пеной у рта (такое всегда случается с сумасшедшими) доказывала, что редуты вредят интересам Украины, однако ее спич был заглушен треском яичной скорлупы, разбивающейся об голову майданной активистки. Конечно, «яйцепобыття» вызвало вместо сочувствия бурю ликования, как у ватников, так и у патриотов. Одни интересовались, почему бросали в Черновол только яйца, а не дерьмо, которого у хероев полные штаны. «А могли бы и кирпичом!» - уверяют другие. Третьи радуются, что депутату побратимы провели сеанс красоты и сделали яичную маску.

Пока Черновол вытряхивала скорлупу из волос, участники блокады доказывали ей, что она защищает «бизнес на крови». «Уважайте память своего покойного мужа, будьте разумной», - увещевали разбушевавшуюся психопатку герои АТО.

Но когда любовница Пашинского заорала, что «блокираторы» служат Путину, ее ударила в лицо какая-то женщина, обложив, при этом трехэтажным матом. После этого, женщина треснула Черновол прямо по неприкосновенному лбу.

Видио майдауно заразно, смотреть с предосторожностями =) 18+

Даже на видео видно, как растерялась и опешила героиня Майдана: до этого времени все носились с ее справкой, как со священным Граалем. Более того, Черновил сама привыкла крыть матом, бить и унижать всех, кто сомневался в ее вменяемости. И вдруг - трюк не удался.

Более того, если бы отчаянную подругу блокировщиков не оттащили, то Черновил били бы уже ногами. И хотя после «ляпаса» и яичного душа нардеп пыталась что-то лепетать про вред блокады интересам неньки, патриоты начали громко кричать: «заберите эту потвору (шалаву) отсюда»!

После чего фронтовики тихо ретировались. В общем, 6 марта 2017 года стало днем очередного «звырячого побыття» Тани Черновил. Накануне «праздника чекистских проституток», боевые побратимы поздравили любовницу Пашинского яичным коктейлем, изготовив гоголь-моголь прямо на физиономии шизофренички. Явно, Таня еще не скоро оправится от «боя» возле редута «Соловейко». Одно понятно и без яиц: время активистов Майдана безвозвратно прошло, а их революционные сказки больше не воспринимаются нацией. Она (нация то есть), сегодня ненавидит революционеров гидности куда больше, чем «кровавую панду». Вспомним: в Януковича во время предвыборной кампании 2004 года полетело только одно яйцо, а для Танюхи Черновил патриоты не пожалели целого лотка. Вообще, надо признать, что новое «звыряче побыття» фронтовички сплотило страну, примерно так же, как Евро-2012. Не менее важно и то, что в голову «организаторам майдана» начало прилетать впервые после зимы-2014. И это только начало.