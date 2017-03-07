Москвичи смогут ездить на поезде в Сочи в обход Украины уже этой осенью

На поезде в Сочи в обход Украины жители российской столицы смогут ездить уже этой осенью. Новый отрезок железной дороги из столицы до Адлера откроется на год раньше, чем планировалось изначально. Об этом рассказал глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Глава государства расспросил также о льготных перевозках компании и итогах ее работы в прошлом году.

«По инвестиционной программе, по всем ключевым проектам мы движемся в графиках: это и модернизация БАМа и Транссиба, это и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна», – сообщил Белозеров.

Он отметил, что принято решение о предоставлении скидки в 50% во время весенних каникул и в купейных вагонах, а не только в плацкартных, как было раньше.

Белозеров также рассказал, что РЖД смогли преодолеть падение пассажирооборота. В минувшем году россияне, напротив, стали ездить поездами чаще – и в дальнем направлении, и в пригородном.