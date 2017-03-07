Откровения Эдуарда Ходоса. Часть 7. От Матильды до Сталина и Мошиаха

Откровения Эдуарда Ходоса. Часть семь. От Матильды до Сталина и Мошиаха.

Эдуард Ходос — известный общественный деятель Украины. В 1991 году он был назначен главой иудейской религиозной общины в Харькове (Украина). На эту высокую должность его благословил седьмой (и последний) любавический ребе Менахем-Мендл Шнеерсон! Тот самый Шнеерсон, который в 1994 году был награждён посмертно высшей наградой США — Золотой медалью Конгресса. По планам иудейской организации "Хабад" Эдуард Ходос должен был стать на украинской части постсоветского пространства СМОТРЯЩИМ, иудейским бароном. ...Но он добровольно отказался от этой высокой должности.