Пентагон негодует: американский флот лавинообразно беременеет на глазах

Морячки американского флота впали в немилость. Как-то у них повелось нести службу с уже округленными животиками. Шестнадцать из 100 женщин-военнослужащих ВМФ США беременны. Об этом сообщает портал The Stream.

Автор статьи Ричард Поллок утверждает, что женщин можно понять. Якобы очень уж хороший социальный пакет обеспечил им ушедший президент Барак Обама, который ратовал за гендерное равенство и в армии тоже.

Как отмечается, матерям в форме обеспечены бесплатные дородовой уход, жилье, медицинская страховка, а также психологические консультации. Не забыли и о новорожденных. В частности, малышам предоставляют детские сады и достойное образование.

Немудрено, что морячки всеми правдами и неправдами пытаются удержаться на борту до 20-й недели беременности, когда их по закону должны будут списать на берег.

Стоит отметить, что и эвакуация – тоже недешевое удовольствие. Доставка будущей матери на берег обходится бюджету примерно в 30 тысяч долларов. В 2016 году на эти цели американские налогоплательщики потратили 115 миллионов долларов.