Перевооружение: боевые роботы, для чего они нужны российской армии?

Минобороны пообещало представить новых роботов на ежегодном Международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который пройдёт в конце августа в Кубинке. В российских войсках уже активно используются беспилотники, автономные инженерные машины и подводные аппараты, но настоящих боевых роботов пока очень мало. Эту ситуацию планируется исправить в ближайшие годы. О перспективах использования боевых роботов в российских вооружённых силах читайте в материале RT.

Представление о боевых роботах в массовом сознании сложилось под влиянием голливудских блокбастеров. В фильмах роботы представлены как похожие на людей сверхмощные машины, которые эффективно заменяют солдат на поле боя.

Однако в реальности научная мысль пошла по совершенно иному пути. Инженерам было гораздо проще проектировать подобие существующих ударных средств (пушек, бронетехники), чем создавать антропоморфных роботов. Типичный боевой робот — это относительно небольшая по габаритам машина, которая отдалённо напоминает бронемашину пехоты, бронетранспортёр или танк и передвигается на гусеницах или колёсах.

Конструкторы уже лет двадцать ломают головы над тем, как, что называется, поставить боевого робота на ноги. Передовой разработкой на этом поприще является четырёхногий BigDog или AlphaDog американской компании Boston Dynamics.

BigDog

© U.S. Marine Corps

Преимущество такой конструкции заключается в том, что робот способен перемещаться по лесной или гористой пересечённой местности, фактически выполняя работу вьючного животного. Специализированные издания утверждают, что на ходовой платформе BigDog будет создан боевой образец.

Под управлением человека

Сознание обывателя часто будоражит мысль о невероятных способностях боевых роботов, хотя эффективность их применения остаётся под вопросом. Автономные аппараты, которые принято называть роботами, по сути, полноценными роботами не являются, так как лишены искусственного интеллекта. То есть ими всё равно дистанционно управляет человек.

Из открытых источников следует, что боевые роботы пока ни разу не применялись в реальных боевых условиях (за исключением ударных беспилотных летательных аппаратов) в силу множества технических особенностей. На кадрах учений с участием роботизированных комплексов видно, что они приспособлены к оказанию огневой поддержки пехоте и не играют роль самостоятельной боевой единицы.

Человек управляет роботом и взаимодействует с ним на поле боя. А поскольку противник может уничтожить расположенный неподалёку пункт управления, сегодня слишком рано говорить о полном исключении риска для жизни военнослужащих в результате внедрения роботов.

Кроме того, двигатель и конструкция боевых роботов при передвижении издают характерный звук, что снижает вероятность их применения в специальных и разведывательных операциях, где нередко требуется бесшумное выполнение задания. Например, американский BigDog, который должен будет сопровождать спецназовцев, шумит так, что с ним трудно находиться рядом.

Цель учёных — устранить указанные недостатки и создать в итоге полностью автономные машины, которые могли бы принимать решения без участия человека. Для этого в первую очередь предстоит решить проблему с распознаванием своих, чужих и гражданских, которая часто поднимается в голливудских блокбастерах.

То есть идеальный боевой робот должен не только метко стрелять и в точности понимать команды хозяина, но и обладать развитым искусственным интеллектом, сопоставимым с возможностями человеческого мозга. На сегодняшний день мировой науке, вероятно, не под силу создать столь совершенное программное обеспечение.

Снизить риск потерь

Военный эксперт Дмитрий Литовкин подтвердил в беседе с RT, что у современных боевых роботов есть существенные недостатки, которые не позволяют им заменить на поле боя вооружённого пехотинца или бронетехнику. В то же время аналитик подчеркнул, что нынешние проекты — это, по сути, опытные образцы, которые необходимы для создания более совершенных систем.

«Робототехника — это очень дорогостоящее удовольствие. Но военное искусство развивается в направлении автоматизации управления боем, что предполагает применение роботов, в том числе боевых. Главная задача во всём мире — заменить человека, сберечь его здоровье и жизнь», — отметил Литовкин.

По его словам, Россия в сфере боевой робототехники практически не уступает США и Израилю. Аналитик считает, что наша страна обладает достойными боевыми платформами, которые пока проходят испытания, но в ближайшие годы могут быть приняты на вооружение.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев предположил, что недостатки автономных боевых модулей в будущем будут устранены, однако человек ещё очень долгое время будет участвовать в их управлении, лично отдавая приказ открыть огонь.

«В самом принципе дистанционного управления я не вижу ничего плохого, хотя это не всегда технически возможно. Но даже ограниченное применение современных боевых роботов снижает риск потерь личного состава. Несмотря на большие расходы, развитие боевых роботов будет обязательно оправданно и с экономической точки зрения, и в моральном плане», — уверен эксперт.

Корнев полагает, что боевые роботы будут составлять авангард будущих операций: «На земле имеет смысл бросать в бой роботы-танки, а для захвата помещений и проведения разведки использовать менее габаритные аппараты, включая миниатюрные (как, например, роботы-насекомые), предназначенные для убийства высокопоставленных командиров в стане противника».

«Сложно сказать, какое количество боевых модулей потребуется нашей армии. Всё зависит от военного плана. Я бы призвал брать пример с США, где более тысячи боевых роботов. Ориентация на вытеснение человека с поля боя обязательно себя оправдает. И, насколько я могу судить, Россия двигается в этом направлении», — отмечает Корнев.

«Вихрь», «Нерехта», «Соратник»

В России создано уже несколько образцов боевых роботов. Самым крупным сухопутным боевым аппаратом является разведывательно-ударный комплекс «Вихрь», разработанный на базе БМП-3. Машина весом 15 тонн вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72, а также 7,62-миллиметровым пулемётом ПКТМ и противотанковым ракетным комплексом «Корнет-М».

Разведывательно-ударный наземный робототехнический комплекс «Вихрь» с боевым модулем АБМ-БСМ 30 на базе БМП-3

© vitalykuzmin.net

«Вихрем» управляют два человека: оператор и командир расчёта, который принимает решение и даёт команду «Огонь!». В случае необходимости управление движением машины может взять на себя механик-водитель. На поле боя «Вихрь» фактически заменяет боевую машину пехоты.

По аналогии с «Вихрем» конструкторы «Уралвагонзавода» пообещали создать беспилотную «Армату». На переработку знаменитого российского танка третьего поколения в автономный боевой модуль уйдёт 2–3 года.

10-тонный «Уран-9» является более компактной и оригинальной машиной. Внешне робот больше похож на танк, но выполняет часть функций БМП и зенитно-ракетного комплекса малой дальности «Оса». Предполагается, что машина будет использоваться для прикрытия спецназа.

«Уран-9», как и «Вихрь», оснащён 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровом пулемётом. Робот способен поражать танки ракетами 9С120 «Атака», а низколетящие воздушные цели — ракетами 9К33 «Игла». Управление осуществляется из специального подвижного пункта.

«Платформа-М», «Нерехта» и «Соратник» образуют семейство небольших боевых роботов массой до 1 тонны.

«Нерехта»

© Минобороны России

Помимо пулемётов, на эти мини-танки можно установить гранатомёт или противотанковый комплекс. Разработчики утверждают, что машины могут управляться на расстоянии свыше 10 км.

Помимо разведки и поддержки пехоты, «Платформа-М» и «Нерехта» будут использоваться для охраны стратегически важных и военных объектов. По информации СМИ, боевые роботы после завершения всех необходимых испытаний и доработок могут быть привлечены к охране пусковых ракетных установок и командных пунктов.