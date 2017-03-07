Полиция Малайзии оцепила здание посольства КНДР

Полиция Малайзии опечатала здание посольства КНДР в Куала-Лумпуре, передает агентство Рейтер со ссылкой на замглавы МВД Нура Джазлана Мохамеда

Дипломатический скандал между КНДР и Малайзией разразился после гибели в Куала-Лумпуре, предположительно, Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ранее КНДР временно запретила малайзийским гражданам покидать страну. На такой же шаг пошла и Малайзия в отношении северокорейцев. Премьер Малайзии созвал экстренное заседание совбеза. Ранее власти Малайзии объявили посла КНДР персона нон грата, он покинул страну.

Сообщается, что работникам посольства запретили покидать здание. "Мы пытаемся установить личности всех сотрудников посольства, которые находятся внутри", — приводит агентство слова Мохамеда.

Ранее шеф полиции Малайзии заявил, что три гражданина Северной Кореи, разыскиваемые в связи с делом о гибели Ким Чен Нама, укрываются в посольстве КНДР в Куала-Лумпуре.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был старший брат лидера КНДР. Малайзийская полиция пока не нашла подтверждений причины смерти северокорейского гражданина, не установила окончательно его личность, не знает происхождения ядовитого вещества VX и не имеет однозначных доказательств причастности Пхеньяна к делу.

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