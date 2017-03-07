Позорный провал американских и британских спецслужб

Боевик, получивший миллион фунтов «за несправедливый арест», подорвал себя в Ираке

Британские и американские спецслужбы опозорились на весь мир, упустив из-под носа боевика ИГИЛ (Запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Захарию аль-Британи, который взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль на иракской военной базе около Мосула.

Запад любит писать о том, что немалое количество террористов ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» (Запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии и Ираке являются гражданами России, но все чаще достоянием общественности становятся истории об участии в деятельности этих организаций множества граждан стран «цивилизованной» Европы.

Так, недавно кровавый теракт совершил гражданин Великобритании, оказавшийся на свободе благодаря спецслужбам США и Англии. Абу Захария аль-Британи, он же Рональд Фиддлер, родился в Манчестере в семье иммигрантов с Ямайки, после принятия ислама взял имя Джамаль аль-Харит и в 2001 году уехал в Пакистан и Афганистан.

Там он успел побывать в плену у талибов, которые решили, что аль-Харит является британским агентом. Позже его освободили американские военные, но ненадолго: по подозрению в причастности к терроризму военные США посадили его в печально известную своими пытками тюрьму Гуантанамо.

На свободу британец вышел в 2004 году, и здесь начинается самое интересное: Великобритания выплатила аль-Хариту миллион фунтов стерлингов (!) компенсации, поскольку в его допросах участвовали не только американцы, но и представители британских спецслужб.

Аль-Харит утверждал, что в тюрьме его, арестованного по ложному подозрению, избивали, лишали еды и воды, держали в «одиночке» и пытали многочасовыми прослушиваниями рок-музыки.

В итоге мужчина с удовольствием «освоил» миллионную компенсацию, в частности за 220 тысяч фунтов стерлингов купил квартиру в пригороде Манчестера, где и жил вместе с семьей.

А в 2014 году аль-Харит снова покинул Британию, вступив в ряды ИГИЛ. После теракта под Мосулом ИГИЛ, хвастаясь многочисленными жертвами, опубликовал и фотографию своего «героя»-террориста, которым, как выяснилось, и был аль-Харит.

Скандал очевиден: аль-Харита освободили из Гуантанамо при активном участии британских политиков и СМИ, устроивших целую кампанию в его поддержку.

В этом контексте СМИ смакуют громкие заявления тогдашнего министра внутренних дел Британии Дэвида Бланкетта, который клялся, что «никто из возвращающихся (из “несправедливого” заключения в Гуантанамо) не будет представлять угрозу для безопасности британцев».

Теперь оскандалившиеся «правозащитники» кивают друг на друга. В частности, экс-премьер Тони Блэр, которого критикуют в СМИ, оправдывается, что миллионную компенсацию аль-Харриту выплатили уже тогда, когда к власти в Британии пришел другой кабинет министров, сформированный консерваторами.