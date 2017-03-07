Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг причастность России к кибератакам на Америку

В интервью CNN Песков заявил, отношениям между Россией и США вредит «истерия, создаваемая официальным Вашингтоном и американскими СМИ».

Пресс-секретарь главы государства акцентировал внимание на том, что Россия заинтересована иметь в лице Вашингтона партнёра и «предсказуемого визави для диалога». Издание «Коммерсант.ru» сообщает, что Песков в очередной раз отвергнул причастность российских властей к кибератакам на американские институты.

На прошлой неделе лидеры Демократической партии США призвали генпрокурора Джеффа Сешенса уйти в отставку за сокрытие информации о встречах с послом России Сергеем Кисляком. Члены Конгресса выступили за учреждение должности спецпрокурора по расследованию связей администрации Дональда Трампа с властями РФ.

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