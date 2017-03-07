Профанация науки и замена её религозной болтовнёй

Научные диссертации по богословию смогут защищать в России как православные, так и мусульмане. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также информировал, что богословское образование в РФ смогут получать иностранцы.

"Это будет важным событием и для мусульман, живущих в нашей стране, в том смысле, что открывается возможность на территории России получать высокое мусульманское образование, которое смогут получать также и представители других стран", - сказал он.

"При активном участии Межрелигиозного совета России впервые в истории нашей, послереволюционной истории, которая длится уже сто лет, богословие было признано научной дисциплиной, и открываются возможности защиты научных диссертаций по этому предмету как православным, так и мусульманам", - сказал патриарх Кирилл, назвав это достижение крайне важным. "Это очень важное достижение, потому что, к сожалению, в течение долгих десятилетий невозможно было убедить научное сообщество в том, что богословие является также научной дисциплиной и поэтому к ней должны применяться те же критерии оценки, как к любой другой научной дисциплине, - подчеркнул он. - Это удалось сделать, и это, конечно, повлияет на развитие богословского образования, уровня подготовки специалистов в области православия, ислама и других традиционных религий в России".

В 2016 году в России был создан первый диссертационный совет по теологии на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Московского государственного университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Первое заседание состоялось 3 марта этого года. Как ожидается, в конце мая впервые состоится защита диссертации протоиерея Павла Хондзинского на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 26.00.01 - Теология на тему: "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского".