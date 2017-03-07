Прокуратура Хакасии борется за сохранение окружающей среды

В прошлом году надзорное ведомство уделяло пристальное внимание ликвидации несанкционированных свалок, нарушениям в области недропользования, охраны и защиты лесов.

На незаконные правовые акты в 2016-м вынесено 32 протеста, в суд направлено 42 исковых заявления. Сумма взысканий 375 тысяч рублей. Привлечены к дисциплинарной ответственности 151 должностное лицо, к административной – 143, к уголовной – 29.

В Год экологии прокуратура республики разработала комплекс мер по обеспечению законности в данной сфере. Проблемы экологической безопасности рассмотрели на первом открытом форуме прокуратуры, который прошёл в октябре прошлого года. Участники форума пришли к выводу, недопущение и своевременное пресечение правонарушений в сфере экологии возможно только при взаимодействии всех заинтересованных структур, сообщает руководитель пресс-службы прокуратуры Хакасии Дарья Михайленко.

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