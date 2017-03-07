Путин помиловал осужденную за госизмену Оксану Севастиди

07.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Оксаны Севастиди, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 г. Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в тексте указа.

Настоящий указ вступает в силу через пять дней со дня его официального опубликования.

Краснодарский краевой суд 3 марта 2016 года признал Севастиди виновной в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приговорил к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, она направила sms-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазии

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