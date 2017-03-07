Пять историй ложных изнасилований: как неизвестные девочки «шурыгины» сажают мужчин

Уже почти месяц телезрители и пользователи соцсетей обсуждают скандальную историю несовершеннолетней Дианы, которая в апреле 2016 года обвинила 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании. В понедельник вышла очередная серия передачи "Пусть говорят", посвященная громкому делу. Спор не прекращается: кто-то сочувствует девушке и считает наказание для Семенова справедливым, а кто-то обвиняет ее в расчетливости и стремлении нажиться на деле. Юрист Илья Ремесло разбирает похожие, но менее известные случаи уголовных дел по ложному обвинению в изнасиловании и рассказывает, как не оказаться без вины виноватым.

История Дианы Ш.

По словам 17-летней девушки, изнасилование произошло на дне рождения друга Сергея. Диана признает, что была пьяна, но утверждает, что Семенов применил к ней физическую силу. Его родители и сторонники утверждают, что никакого изнасилования не было, а ссадины и синяки на теле Шурыгиной — результат конфликта с отцом, который забирал ее с вечеринки. Это подтверждает и Александр Рухлин, который находился в комнате с Дианой после ухода Семенова. Он также вступил с ней в половые отношения, но следствие не стало привлекать его к ответственности. Отец Шурыгиной признал, что просил у матери молодого человека миллион рублей за прекращение уголовного дела.

Суд счел вину Сергея Семенова доказанной и приговорил его к 8 годам тюрьмы, но позже снизил срок до 3 лет и 3 месяцев заключения.

Приснившийся насильник

Присяжные в американском штате Колорадо оправдали Кларенса Мозеса-Эля, который был приговорен в 1988 году к 48 годам тюрьмы. Он провел в заключении 28 лет по обвинению в изнасиловании.

Мозес-Эль был признан виновным на основании показаний потерпевшей, которая сказала, что видела его лицо во сне. При этом тест ДНК не подтвердил его вины. Впоследствии присяжные установили, что этот тест был по ошибке уничтожен полицией Денвера.

"Сон жертвы преступления обернулся многолетним ночным кошмаром для Мозеса-Эль", - подвел итог громкому делу адвокат Эрик Клейн.

"Жертва" Мозеса называла имена трех человек как возможных насильников, в том числе некоего Джексона. Он уже отбывал срок за другие изнасилования, в итоге сознался и в совершении этого преступления в 2013 году. 60-летний Мозес-Эль был освобожден после того, как его дело отправили на повторное рассмотрение и присяжные вынесли оправдательный вердикт.

Мозес-Эль

После своего оправдания мужчина заявил, что не держит обиды на судей и полицейских и надеется, что его пример поможет улучшить систему правосудия.

Спортсмен с диктофоном

Как сообщает Variety, режиссер Ли Дэниелс ("Сокровище", "Дворецкий") возглавит работу над биографической драмой "История Брайана Бэнкса" (The Brian Banks Story).

В 2002 году Брайан Бэнкс, многообещающий игрок сборной по американскому футболу, был обвинен в изнасиловании своей одноклассницы Ванетты Гибсон. Доказательством были показания потерпевшей.

В ходе расследования дела обвинение угрожало Бэнксу сначала пожизненным заключением, а затем неоднократно предлагало ему сделку. Сначала уговаривало согласиться на 25 лет, затем на 18, в итоге - на 9 лет тюрьмы. От этих предложений Бэнкс последовательно отказывался, настаивая на своей невиновности. Однако в день отбора присяжных стало известно, что в коллегии не будет ни одного чернокожего. Бэнкс испугался, что они не поверят ему, и согласился признать себя виновным.

В итоге суд вынес приговор: пять лет тюрьмы, пять лет под наблюдением, обязательная регистрация в качестве сексуального преступника. Это заключение ставило крест на нормальной жизни и работе.

Брайан Бэнкс после вынесения приговора

Сама "потерпевшая" Гибсон получила в 2002 году 1,5 миллиона долларов компенсации от объединенного школьного округа.

В 2011 году Бэнкс вышел на свободу и встретился с Гибсон. Она призналась, что обвинение было ложным, а Бэнкс записал этот разговор на диктофон. В результате 24 мая 2012 года он был оправдан и возобновил спортивную карьеру. Сейчас Бэнкс сотрудничает с организацией Project Innocence, которая занимается делами несправедливо осужденных.

Что касается "потерпевшей" Гибсон, с нее взыскали 2,6 миллиона долларов за неправомерно полученную компенсацию.

Коварная теща, внучка и зять

Необычная история произошла несколько лет тому назад в Краснодаре. В 2012 году было возбуждено уголовное дело по обвинению отчима в изнасиловании малолетней девочки. Заявление на зятя подавала 57-летняя теща.

В ходе расследования выяснилось, что ее дочь вышла замуж за одного из местных жителей, мама выбор дочери не одобрила. Затаив злость на зятя, женщина решила упечь его за решетку, обвинив в преступлении в отношении ее малолетней внучки, рожденной во время первого брака дочери. Так она хотела добиться лишения родительских прав и получить единоличное опекунство над внучкой. Подав заявление в Следственный Комитет, женщина уговорила внучку солгать про отчима, она подсказывала ей нужные ответы на допросе. В итоге мужчина был арестован.

Через некоторое время выяснилось, что преступления не было. Уголовное дело в отношении мужчины было закрыто, зато было возбуждено уголовное дело в отношении 57-летней женщины.

"Советский Пеле", пьяная оргия и Никита Хрущев

В 66 лет футболист Эдуард Стрельцов - игрок московского "Торпедо". Уже в 17 лет он дебютировал в сборной СССР, в 18 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, а в 19 лет выиграл Олимпиаду в Мельбурне. За необычайные способности и талант Стрельцов получил прозвище "советского Пеле".

Эдуард Стрельцов

26 мая 1958 года в прокуратуру Мытищинского района Московской области поступило заявление гражданки Марины Л., проживающей в Пушкино. Она утверждала, что 25 мая 1958 г. на даче, которая находится в поселке Правда, ее изнасиловал Стрельцов.

Уже через несколько дней от потерпевшей поступило другое заявление, в котором она просила прекратить преследование Стрельцова. Но дело не закрыли.

В Тарасовку, где сборная СССР готовилась к чемпионату мира, приехал усиленный милицейский наряд и арестовал Стрельцова и еще двух футболистов сборной СССР. Их отправили под арест.

Дело Стрельцова вызвало огромный резонанс, его контролировал Генеральный прокурор СССР Руденко. Есть информация, что лично генсек Никита Хрущев требовал сурового наказания для Стрельцова: "Посадить подлеца! И надолго…"

Возможно, именно это объясняет жесткую позицию обвинения. Оно не обратило внимания на показания свидетелей, которые утверждали, что на даче была пьянка и оргия, но изнасилования не было. Более того, заключение судебно-медицинской экспертизы показало, что кровь обвиняемого Стрельцова идентична по группе и резусу к крови хозяина дачи – другого подозреваемого Караханова. Но обвинение проигнорировало возможную причастность Караханова к изнасилованию. 24 июля 1958 года Стрельцова приговорили к 12 годам лишения свободы.

4 февраля 1963 года он вышел на свободу по УДО. Ему удалось вернуться в большой футбол, и в 1967-1968 годах его даже признали лучшим футболистом СССР. Стрельцов стал чемпионом СССР в 1965 году и обладателем Кубка СССР в 1968 году и провел много матчей за национальную сборную.

75 долларов за 31 год тюрьмы и "оттенки серого"

Много дел об изнасиловании были пересмотрены с появлением ДНК-экспертизы.

В 1978 году Лоуренс Маккинни был осужден американским судом. За изнасилование ему назначили 100 лет лишения свободы, а за кражу телевизора - 15 лет. В итоге он провел в тюрьме 31 год – половину своей жизни.

Лоуренс Маккинни

В 2009 году результаты экспертизы показали, что Маккинни не виновен. Тогда заключенный потребовал в качестве компенсации один миллион долларов, однако суд решил, что Маккинни заслужил всего лишь 75 долларов. В ответ оправданный подал апелляцию, указав, что "тюрьма забрала у него все".

Курьезный и уникальный случай произошел в Великобритании. Фигурантом уголовного дела об изнасиловании стал отец юной британки, которого она обвинила в многочисленных случаях развратных действий. Сам обвиняемый все упорно отрицал.

О необычном разбирательстве рассказала адвокат ответчика Кэтти Маккалок (Cathy McCulloch). По словам женщины, во время разговора с полицией девушка обвиняла своего отца, используя некоторые слова и фразы, которые были нетипичными для ее возраста. "Потерпевшая" весьма подробно описывала действия мужчины и ощущения, которые она якобы испытывала в моменты домогательств и половых контактов.

Адвокат Кэтти Маккалок

Долгое время адвокат пыталась вспомнить, что ей напоминают показания "потерпевшей", пока не купила книгу "Пятьдесят оттенков серого". Она потребовала отложить слушание, чтобы успеть ее прочитать. Вскоре адвокат обнаружила слишком много сходств между показаниями девушки и содержанием романа. По словам Маккалок, выиграть дело ей помог случайный разговор с обвиняемым в день суда. Он вспомнил, что любимой книгой его дочери был роман о миллионере, который берет под крыло молодую девушку и учит ее искусству.

После семиминутного допроса дочь расплакалась и призналась в том, что придумала историю с изнасилованиями, чтобы проучить отца. По словам девушки, у нее были сложные отношения с родителем, который, по ее мнению, разрушил ее жизнь. Судья оправдал мужчину, отметив, что это был уникальный случай за его карьеру.

Как не стать жертвой обвинений в ложном изнасиловании?

Практика показывает, что заведомо ложный донос об изнасиловании – частая история. Причиной доноса может быть что угодно: от стремления шантажировать "насильника" до скрытия факта супружеской измены.

Наказание за заведомо ложное обвинение в изнасиловании (чаще всего применяется ч. 2 статьи 306 УК РФ, до 3 лет лишения свободы) не останавливает жаждущих мести или легкой наживы. В большинстве случаев суд по делам о заведомо ложном доносе приговаривает либо к штрафу, либо к условному лишению свободы. В то время как условный срок за изнасилование – скорее исключение, чем правило. Само по себе обвинение в изнасиловании может серьезно испортить жизнь.

Нужно быть разборчивее в связях с противоположным полом, тем более если речь идет о несовершеннолетних и об алкоголе. Ни в коем случае нельзя вестись на шантаж и откупаться, так как это может продолжаться бесконечно. Нужно сразу обращаться в полицию, к адвокатам и собирать доказательства в вашу пользу.