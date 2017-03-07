Россия, США и Турция обсудили на трехсторонней встрече совместные действия в Сирии

Нашу страну на переговорах представлял начальник Генштаба Валерий Герасимов. Речь шла о конкретных шагах по расширению взаимодействия, чтобы исключить возможные инциденты во время ударов по боевикам.

О ситуации в Сирии рассказал сегодня руководитель российского Центра по примирению Алексей Ким. Сейчас все внимание сконцентрировано на Пальмире. Сирийские войска выбили оттуда террористов, и теперь в дело вступают саперы. Как сообщил Ким, в ближайшие дни для помощи в разминировании туда прибудут российские военные инженеры. Центр делает все, чтобы в город могло вернуться мирное население, и чтобы жители сотен других населенных пунктов чувствовали себя в безопасности.

«К режиму прекращения боевых действий присоединилось 1317 населенных пунктов, в которых проживает более пяти с половиной миллионов населения. Офицерами Центра примирения при непосредственном участии командования группировки войск сил Сирийской арабской республики рассматривается вопрос о передачи власти на территории, освобожденной курдскими отрядами самообороны», — сообщил начальник российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Ким.

Как отметили в Центре по примирению враждующих сторон, сейчас режим перемирия в Сирии нарушают только ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра» — группировки, запрещенные во многих странах, включая нашу.