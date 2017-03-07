Россия становится всё лучше. Время-вперёд! Выпуск №233

07.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Россия становится всё лучше. Время-вперёд! Выпуск №233
 
«Время-вперёд!» – это еженедельная программа о позитивных новостях из жизни страны. Мы устали от шумных телевизионных ток-шоу, пустой говорильни и деструктивной пропаганды в адрес нашей страны. Каждый день нам вдалбливают в голову установку на саморазрушение – «Россия деградирует, Россия является отсталой страной, у России никогда ничего не получится». Так нас лишают веры в собственные силы и убивают наше будущее. Мы знаем, что мы лучше, чем сами привыкли о себе думать. В наших выпусках только правда. В наших выпусках только позитив. В наших выпусках только движение вперёд! Присоединяйтесь к нашему сообществу!
 

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