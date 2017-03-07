Россия вошла в топ-3 влиятельных стран мира после США и Китая

Россия вошла в тройку самых сильных и влиятельных стран в мире по версии журнала US News & World Report, сообщает ТАСС. Она заняла второе место, уступив Соединенным Штатам Америки. Замкнул тройку лидеров Китай. По мнению издания, после США именно Россия и КНР «воспринимаются как наиболее могущественные страны и входят в четверку государств с наиболее крупным военным бюджетом». Основой для создания рейтинга стали результаты соцопроса, проведенного среди 21,3 тысячи человек разного статуса и достатка из 36 стран мира.

Сообщается, что звание самой лучшей страны мира досталось Швейцарии. Оценка шла по девяти критериям, таким как туризм, инновации, социальная сфера, культура, темп роста экономики, возможности для бизнеса, общий уровень жизни, сила и влияние, а также историческое наследие. В этом рейтинге РФ оказалась на 27-м месте из 80. Замкнули рейтинг Алжир, Иран и Сербия. Отмечается также, что по темпам роста экономики Россия стала восьмой.