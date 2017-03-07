С 1 июля на смену бумажному ПТС придёт электронный: как это будет работать?

Скоро взамен бумажной версии привычного ПТС появится электронная биография «железного коня» — паспорт, который расскажет полную биографию вашего автомобиля, от момента выхода из заводских ворот до утилизации. Юридическим признанием содержащейся информации будут служить электронные подписи уполномоченных на то лиц.

В перспективе эта мера должна исключить махинации на вторичном рынке, полностью искоренив нечистых на руку автовладельцев и перекупщиков. Кроме того, создание единой базы электронных паспортов облегчит работу налоговых и таможенных служб, а также сделает практически невозможным постановку на учёт краденых автомобилей.

Идея ввести электронные ПТС начала формироваться довольно давно: в 2014 году представители правительств Беларуси, Казахстана и Российской Федерации подписали межправительственное соглашение, к которому затем присоединились новые члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армения и Киргизия.

Летом прошлого года крупнейшие производители автотранспортных средств этих стран начали тестировать пилотную версию системы, а сейчас автопроизводители обкатывают окончательный процесс перехода на электронные паспорта, притом база данных будет доступна всем заинтересованным участникам: автодилерам, банкам, страховым компаниям...

С 1 июля 2017 года все без исключения производители автомобилей обязаны перейти на систему электронных паспортов. С этой даты бумажные ПТС больше не будут оформляться, а с 1 июля 2018 года на территории ЕАЭС такая же участь ожидает производителей всей остальной техники — самоходных машин и тому подобных агрегатов.

Соответственно, оформление электронных паспортов будет производиться заводами-изготовителями транспортных средств, а на импортируемые автомобили документы выпишут уполномоченные на то организации (например, таможня). В электронном ПТС будут указаны те же данные, что и в обычном, начиная от марки и модели и заканчивая годом выпуска и экологическим классом.

Но самое главное, в систему электронных паспортов автомобилей планируют включать следующую информацию:

сколько людей (или фирм) владели автомобилем;

какими видами страхования пользовались владельцы (ОСАГО или каско);

в каких авариях участвовал автомобиль и какие повреждения получил;

какие недостатки выявлялись во время технических осмотров;

посещала ли машина ТО на дилерском сервисе,

какие имеются обременения и ограничения.

То есть, приобретая подержанный автомобиль, всю подноготную машины можно будет узнать непосредственно из ПТС: вот, например, с 2015 года машина перестала ездить на дилерские ТО, а в 2016 при пробеге 40 000 км стала участником аварии, в которой были повреждены заднее левое крыло и бампер. Пожалуй, о такой прозрачности мы не могли даже мечтать...

Отметим, что обязательной замены ранее выданных бумажных ПТС на электронные не планируется. Но бумажный документ заберут, когда закончится место для записи новых владельцев, либо он будет испорчен — соответственно, новый бланк взамен выдавать не будут.

Кроме того, никто не запретит хозяину машины получить «электронный бланк» по собственному желанию — достаточно заплатить 600 рублей (такова предполагаемая стоимость услуги) и готово. Правда, нужно учесть, что после этой процедуры имевшаяся на руках бумага будет признана недействительной.

В чём преимущества?

Новый документ объединит множество разрозненной сейчас информации, притом пользоваться им смогут аккредитованные структуры (как говорилось выше, банки, автосалоны и другие, кто заплатит за пользование системой), а также на бесплатной основе собственник транспортного средства.

1. Электронный паспорт невозможно потерять.

2. В документ может быть внесено любое количество собственников.

3. Одна база данных полностью подтвердит юридическую чистоту автомобиля.

4. Покупатель сможет отслеживать полную историю транспортного средства.

5. В единой базе данных паспортов нельзя «обнулить» количество владельцев.

6. База данных позволяет вносить любые дополнительные сведения (ДТП и прочее).

Есть ли недостатки?

Конечно, без старой-доброй бумажки многие будут чувствовать себя неуютно... Да и вопросов пока хватает. Не появится ли такая неофициальная «услуга», как удаление и корректировка «ненужной» информации из ПТС? Например, если этого захочет владелец, которому нужно продать восстановленную после серьёзного ДТП машину.