Сборная Хакасии удачно выступила на чемпионате и первенстве Сибири по плаванию

За четыре дня соревнований сборная Хакасии завоевала три золотые медали, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

- 11 медалей разного достоинства для нашей молодой команды, я считаю, очень хорошим результатом. Мы не только улучшили в несколько раз свой прошлогодний результат, но и смогли получить максимум практики с пловцами высокого уровня, - дал оценку выступлению сборной Хакасии исполняющий обязанности министра спорта Виктор Струков.

Напомним, соревнования прошли в спорткомплексе «Абакан». Первое место заняла Новосибирская область – 71 медаль; второе - Красноярский край – 37 медалей; третье - Омская область – 31 медаль.

Также определились лучшие спортсмены. Среди мужчин Гадиров Рустам (Омская область), Рыбкин Иван (Красноярский край), Кудряшов Владимир (Кемеровская область), Лапшин Дмитрий (Новосибирская область), Чусов Богдан (Республика Хакасия). Среди женщин Лобова Софья (Красноярский край), Сабитова Александра (Кемеровская область), Ловцова Наталья (Новосибирская область), Ганус Анна (Красноярский край), Бережная Яна (Республика Хакасия).

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