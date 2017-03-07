Сегодня Виктор Зимин поздравил женщин ООО «Саянмолоко» с 8 Марта

Саяногорское предприятие – одно из ведущих в нашей республике, поэтому нет ничего удивительного, что глава Хакасии выбрал для визита именно его.

После экскурсии по цехам ООО «Саянмолоко», которую провёл генеральный директор Валерий Левицкий, председатель правительства республики поздравил женскую половину коллектива с предстоящим праздником. Медаль «Трудовая доблесть Хакасии» из рук Виктора Зимина получили работницы предприятия Руфина Григорьева и Елена Буравская.

– Всем вам благ, дорогие наши женщины. Всё, что мы, мужчины, делаем в этой жизни, – только для вас, – признался глава Хакасии.

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