Школьниц Хакасии познакомили с востребованными профессиями

Служба занятости в городах и районах республики провела в преддверии международного женского дня акцию «Профессии наших мам».

Саяногорских школьниц, познакомили с профессией медсестры. На встрече с ученицами Боградской школы-интерната повар столовой Виктория Фатеева рассказала о работе шеф-повара, повара, кондитера, технолога, заготовщика. В Орджоникидзевском районе прошел детско-родительский КВН «Планета профессий», в котором соревновались мамы и их дети. В ходе игры команды демонстрировали знания о мире профессий, пословиц и поговорок о труде, стихов и музыкальных произведений о представителях различных профессий. В заключении мамы рассказали о своих профессиях и показали презентацию «Один день из жизни…».

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