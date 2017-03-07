Школьниц Хакасии познакомили с востребованными профессиями

07.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Служба занятости в городах и районах республики провела в преддверии международного женского дня акцию «Профессии наших мам».

Саяногорских школьниц, познакомили с профессией медсестры. На встрече с ученицами Боградской школы-интерната повар столовой Виктория Фатеева рассказала о работе шеф-повара, повара, кондитера, технолога, заготовщика. В Орджоникидзевском районе прошел детско-родительский КВН «Планета  профессий», в котором соревновались мамы и их дети. В ходе игры команды демонстрировали знания о мире профессий, пословиц и поговорок о труде, стихов и музыкальных произведений о представителях различных профессий. В заключении мамы рассказали о своих профессиях и показали презентацию «Один день из жизни…».

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 24 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,273