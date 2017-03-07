Сирия: правительственная армия заняла Манбидж. Турки пока не рискуют сунуться

По данным Минобороны России, 3 марта сирийские войска были переброшены в районы в пригороде Манбиджа, занятые курдскими силами. Согласно докладам, сирийские войска были направлены в районы на юге и юго-западе от Манбиджа. Кроме того, Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии направил в Манбидж конвой с продовольствием и медикаментами.



В ответ на это официальный представитель Пентагона – капитан ВМС Джеф Девис – заявил, что американское минобороны не в курсе о каком-либо соглашении между сирийским правительством и так называемыми «Сирийскими демократическими силами» (в США и крупных СМИ под данным наименованием подразумеваются курдские силы, действующие в северной Сирии). Однако, Девис подтвердил прибытие в Манбидж гуманитарного конвоя.



Лояльные правительству силы при поддержке российской и сирийской авиации стремительно продвигаются к реке Евфрат. Начиная с 4 марта сирийская армия и Силы национальной обороны освободили множество деревень, включая деревни Абу Джарин, Атвият, Каср Хадла, Таль Май, Расм Кбар, Ум Мияль и Абу Ханая. Таким образом, правительственные войска приблизились вплотную к авиабазе Джара, которую контролирует ИГИЛ. Еще одной целью сирийской армии является водозаборная станция, которая была повреждена игиловцами. Если правительственные силы освободят водозаборную станцию, то они смогут улучшить ситуацию с водоснабжением города Алеппо. Далее правительственные силы, скорее всего, сосредоточатся на оплоте ИГИЛ – городе Дейр Хафер.



Поддерживаемые американцами СДС под руководством курдских отрядов народной самообороны YPG – возобновили натиск на террористов ИГИЛ в восточном пригороде Ракки. 5 марта отряды СДС отбили у террористов ИГИЛ деревни Джулайб Халиль, Абд Аль Матни и Мухаммад Аль-Аяш к востоку от Ракки. Возглавляемая курдами операция в данном районе приостанавливалась на некоторое время из-за конфликтов между курдскими отрядами и протурецкими силами в провинции Алеппо.



По сообщениям в российских СМИ, Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин был тяжело ранен в ходе боев за сирийскую Пальмиру. Он стал первым российским генералом, получившим ранения в Сирии. По данным российской газеты Коммерсант, инцидент произошел, предположительно, 16 февраля, когда бронеавтомобиль с российскими военнослужащими был подорван радиоуправляемым СВУ и затем обстрелян в то время, когда он направлялся в Хомс по дороге с авиабазы Тияс. Милюхин лишился обеих ног и глаза. Еще 4 российских военнослужащих были убиты. В феврале российское Минобороны сообщало о гибели 4 российских военнослужащих, следовавших в Хомс.



По словам Начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Сергея Рудского, ВКС России за месяц провели 991 боевой вылет, уничтожили 2 306 целей ИГИЛ. Основными целями авиаударов были командные пункты, склады с оружием и боеприпасами, а также тяжелая боевая техника игиловцев.



Российская авиация и Силы специальных операций внесли основной вклад в разгром ИГИЛ в Пальмире, где террористы потеряли свыше 1000 бойцов, 19 танков, 37 БМП, 98 пикапов, оснащенных тяжелым вооружением, и свыше сотни автомобилей.

Кроме того, 28 февраля в юго-западном пригороде Алеппо возле населенного пункта Расм Аль-Эис российской авиацией был уничтожен штаб Джебхат Фатех Аш-Шам (бывшая Джебхат Ан-Нусра). По словам Рудского, уничтожено 67 террористов, включая 19 полевых командиров, еще 104 боевика получили ранения.

