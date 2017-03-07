Совбез ООН собирается в связи с ракетными пусками КНДР

Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание в связи с пусками баллистических ракет КНДР. Инициаторами выступили США, Япония и Южная Корея. Встреча пройдет уже в эту среду, 8 марта.

Также Синдзо Абэ сообщил, что он уже обсудил ситуацию с Дональдом Трампом. По словам японского премьера, американский президент заявил, что он полностью на стороне Японии по этому вопросу. Абэ отдельно отметил, что действия КНДР — это угроза международной безопасности.

Ранее Северная Корея объявила, что проведенные испытания были отработкой ударов по военным базам США в Японии. Всего было запущено 4 ракеты, три из них упали всего в 300 км от побережья Японии, напоминает телеканал "Россия 24". Стоит отметить, что КНДР провела пуски ракет одновременно с началом совместных военных учений США и Южной Кореи.