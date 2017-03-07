Суровый «Медведь» спасет от мины: на что способна российская бронемашина

Бронемашины с повышенной степенью защиты от подрывов на противотранспортных минах впервые начали создаваться в ЮАР в конце 70-х годов прошлого столетия. Первой такой машиной стал южноафриканский БТР Casspir, созданный для ведения противопартизанских действий в Намибии.

Намного позднее, в начале уже XXI века, когда армиям ведущих капиталистических стран, участвовавших в международных «миротворческих» контингентах, тактика партизанской войны была навязана в Афганистане и в Ираке, руководством вооруженных сил ряда стран НАТО было принято решение перенять опыт южноафриканских инженеров. Тогда-то и появилась программа под названием MRAP (MineResistantAmbushProtected – минная стойкость и защита от действий из засад), предусматривающая создание семейства бронированных автомобилей с высокой защитой от подрыва на минах и фугасах и хорошие показатели баллистической защиты.

Компании BAESystems, GM, Navistar и другие стали лихорадочно скупать лицензии на производство южноафриканских миннозащищенных броневиков, а также создавать на их основе обновленные версии подобных машин, либо переделывать в «МРАПы» коммерческие грузовики. Последний вариант для компаний считается более приоритетным, поскольку в этом случае значительно снижается себестоимость бронеавтомобиля, что для производителей на Западе является важнейшим показателем. В России впервые подобная машина была создана конструкторами «Военно-инженерного центра» (является инжиниринговым центром «Военно-промышленной компании»).

Она получила наименование специальная полицейская машина ВПК-3924 «Медведь». Эта машина не является какой-либо дальнейшей модернизацией уже хорошо известных бронемашин семейства «Тигр», а представляет собой принципиально новую машину.

ВПК-3924 «Медведь»создавалась по техническому заданию, разработанному специалистами внутренних войск МВД России. Машина предназначена для использования в качестве транспортного средства и оперативно-служебной машины при проведении контртеррористических операций, операций по пресечению массовых беспорядков, выполнения задач территориальной обороны, оказания содействия пограничным органам, включая транспортирование личного состава при совершении марша, защиту экипажа от огнестрельного оружия и поражающих факторов взрывных устройств, отравляющих и специальных веществ.

При разработке новой машины конструкторами были использованы технические решения, обеспечивающие ее высокие потребительские свойства. В отличие от обычных бронетранспортеров, «Медведь» является сертифицированным транспортным средством и полноправным участником дорожного движения, не требующим специального сопровождения дорожной полиции. Воднообъемном обитаемом отсеке машины могут разместиться 8 полностью экипированных бойцов, не считая водителя. Широкие распашные двери в корме обеспечивают удобство посадки и быстрого спешивания перевозимого личного состава под прикрытием машины.

В трансмиссии ВПК-3924 использованы узлы и агрегаты серийных автомобилей «УРАЛ», что обеспечивает высокую надежность, большой ресурс (не менее 125 000 км) простоту и удешевление эксплуатации и ремонта. Благодаря использованию в силовой установке мощного (312 л.с., а в перспективе мощность силового агрегата возрастет до 400 л.с.) серийно выпускающегося рядного многотопливного дизеля ЯМЗ-536 и независимой торсионной подвески,унифицированной с подвеской бронетранспортера БТР-90 (динамический ход колеса 300 мм),машина обладает высокой скоростью движения по бездорожью, проходимостью и плавностью хода.

На машине «Медведь» применена оригинальная разнесенная дифференцированная защита. По баллистической защите машина соответствует Level 3 STANAG 4569, а по противоминной защите – Level НАТОвского стандарта. Другими словами корпус и бронестекла машины «держат» попадание 7,62-мм бронебойно-зажигательной пули Б-32, выпущенной с расстояния 100 м из винтовки СВД, а также подрыв под колесом взрывного устройства эквивалентного 7 кг тротила. При этом все члены экипажа, находящиеся внутри машины не получат каких-либо серьезных травм или ранений.

Высокий уровень противоминной защиты ВПК-3924 «Медведь» обеспечен использованием в конструкции машины несущего корпуса типа «монокок» капотной компоновки с большой высотой над землей размещения обитаемого отсека, днищем V-образной формы, специальных антитравматических кресел для экипажа, противоминных панелей и ковриков. Дорожный просвет машины составляет 425 мм, а высота размещения пола обитаемого отсека над землей – более одного метра.

Теперь, когда читатель немного ознакомился с конструкцией миннозащищенного автомобиля «Медведь», есть смысл вернуться к зарубежным аналогам, с которых началась данная статья – к машинам MRAPамериканского производства MaxxPro, Cougar, Caiman и др.Не зря был сделан акцент на то, что все эти машины созданы на шасси серийных коммерческих грузовиков. Так, например, бронеавтомобиль типа MRAPCaiman имеет до 95 процентов общих узлов и агрегатов с грузовым автомобилем FMTV, что обеспечило сравнительно невысокую его стоимость, которая составляет 685 000 $ за одну машину. Во-первых, – это все равно значительно дороже, чем российский «Медведь».

А, во-вторых, как показала практика и многочисленные испытания, невозможно без существенной переработки конструкции коммерческого автомобиля сделать его в полной мере отвечающим всем требованиям баллистической и противоминной защиты, а также другим требованиям, предъявляемым к бронеавтомобилям, во всяком случае, по российским стандартам.

Вот потом и получается, что коммерческий грузовик, с зависимой подвеской шасси и имеющий только всего-навсего стальную плиту под днищем (не полностью бронекорпус!) и накладную модульную бронезащиту обитаемого отделения, по уровню защиты,судя по рекламным буклетам, превосходит специально разработанный на шасси с независимой подвеской и с бронекорпусом типа «монокок» бронеавтомобиль российского производства.По официальным данным только за одну неделю мая 2013 года в Афганистане погибло 9 солдат, трое британцев, пять американцев и один немец, и все в результате подрыва в машинах типа MRAP.

Все заявляемые характеристики защиты ВПК-3924 «Медведь» неоднократно подтверждались в ходе многочисленных тестов на баллистическую и противоминную стойкость в ходе проведения предварительных и государственных испытаний. Учитывалась каждая мелочь. Например, для предотвращения проникновения внутрь обитаемого отделения машины, так называемой затекающей волны, образующейся при взрыве мины или взрывного устройства под машиной или рядом с ней, и представляющей наибольшую угрозу для жизней членов экипажа машины, конструкторами «Медведя» был использован ряд «ноу-хау». В частности, переключение передач в механической коробке передач осуществляется с помощью электропривода, а рычаг переключения передач в кабине машины представляет собой не что иное, как джойстик. Благодаря этому в днище бронекорпуса отсутствует отверстие под рычаг переключения передач.

Значительно повышены ремонтопригодность и обслуживаемость автомобиля благодаря установке специального механизма выдвижения силового блока за пределы корпуса машины для технического обслуживания, ремонта или его замены. Это тоже «ноу-хау» конструкторов «Военно-промышленной компании», которого нет ни на одном бронеавтомобиле западного производства.

Для обеспечения ведения десантом огня из табельного оружия, в бронестеклах корпуса оборудованы закрывающиеся амбразуры. В машине предусмотрены специальные места для перевозки оружия, боеприпасов и личных вещей. Машина оборудуется централизованной системой подкачки шин, системой постановки дымовых завес БТД, блокиратором радиоуправляемых взрывных устройств БРВУ «Пелена-7», фильтровентиляционной установкой ФВУ-100, периметровой нелетальной системой защиты «Рулет ВВ», прожектором ОУ-5 с режимом работы типа «стробоскоп», специальным громкоговорящим устройством СГУ-500, проблесковыми маячками, автоматизированной системой пожаротушения и системой пожаротушения колес «Допинг», системами связи и запасным колесом. Для обеспечения обитаемости и живучести экипажа и десанта в машине предусматривается установка кондиционера, обогревателя и бачка с питьевой водой.

Бронеавтомобиль «Медведь» развивает максимальную скорость до 110 км/ч и имеет запас хода до 1000 км, что тоже недосягаемо для большинства «МРАПов» западного производства. В зависимости от пожеланий заказчика на машине может устанавливаться различное вооружение. ВПК-3924 «Медведь» принята на снабжение Росгвардии.

Автор: Виктор Сергеев

Фото: vitalykuzmin.net, Архив "Красная Звезда"