Турецкие следователи запросили помощь ФБР в расследовании убийства Карлова

Следователи просят помощи в восстановлении электронных писем, которые Мевлют Мерт Алтынташ стер перед самым покушением.

Следователи Генпрокуратуры Анкары запросили помощь ФБР в восстановлении электронных писем убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает газета Sabah.

По ее данным, за десять дней до нападения на посла Мевлют Мерт Алтынташ начал готовиться к убийству, собирая информацию о Карлове в интернете. Следователи запротоколировали все имеющиеся на его компьютере и телефоне поисковые запросы по этой теме. Алтынташ использовал почтовый сервис Google и перед самым покушением стер из своего электронного ящика несколько писем, а также закрыл свои учетные записи в Twitter и Facebook.

Следователям удалось взломать пароль к телефону Алтынташа и найти электронное письмо, в заголовке которого написано "Ты должен это сделать по воле Аллаха". Также специалисты изучили ряд сообщений СМС и Facetime, которые убийца отправлял с 15 по 29 ноября 2016 года. Поскольку и телефон, и компьютер преступника являются продукцией компании Apple, прокуратура официально обратилась в стамбульское представительство компании для получения помощи в разблокировке устройств.

Между тем, для воссоздания полной картины контактов Алтынташа следователям необходимо получить стертые данные из электронной почты, а также открыть доступ к соцсетям, которыми пользовался убийца. Для этого, по информации Sabah, 22 февраля турецкие представители провели встречу с атташе посольства США по правовым вопросам ФБР Майклом Хикоком, который обещал оказать содействие.



В понедельник газета сообщила об аресте в Анкаре 33-летней Екатерины Б., которая 21-23 ноября прошлого года связывалась по телефону с Алтынташем, а также звонила в Российский центр культуры в Анкаре. На допросе она призналась, что связывалась с убийцей посла в основном путем переписки в мессенджерах, но не встречалась с ним лично. Эта женщина якобы занималась в Анкаре сутенерством. Посольство РФ пока не получало официальной информации от турецких правоохранительных органов об аресте россиянки.

В МИД Турции корреспонденту ТАСС не предоставили подробностей по этой теме. "Пока ведется следствие мы не может обнародовать никакие его детали. Кроме того, уголовные процессы, проводимые органами прокуратуры, не входят в полномочия МИД", - сообщил представитель министерства.

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