Украина против России в Гаге: специалисты оценили шансы незалежной

Иск Украины против России в Международный суд ООН в Гааге может обернуться против Киева, считают опрошенные газетой "Известия" российские политики и эксперты в области международного права.

У Москвы, уверен председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, хорошие шансы добиться победы в деле, однако, подчеркнул парламентарий, "разбор полетов" может занять несколько лет.

Важно понимать, отметил сенатор, что иск носит не международно-правовой, а псевдополитический характер.

Член совета по международно-правовым вопросам при МИД России, доктор юридических наук Владимир Котляр полагает, что разбирательство, инициированное Киевом, чревато для Украины имиджевыми потерями, поскольку дело докажет "неправомерность" предъявляемых обвинений.

"У России есть хорошая возможность опровергнуть все эти спекуляции, которыми Киев занимается уже несколько лет", — заявил Котляр.

Камиль Бекяшев – член Постоянной палаты международного правосудия ООН, член Постоянной палаты третейского суда в Гааге – считает, что иск Киева противоречит международному праву, дело сфабриковано.

"Россия никогда не нарушала конвенции. Украина не сможет привести ни одного примера нарушений. Иск Киева обречен на провал", — заявил юрист.

В январе Украина подала в Международный суд в Гааге иск, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Российский МИД в свою очередь заявил, что Киев не представил подтверждений своей позиции.