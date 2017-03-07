Ушла из жизни известная в Хакасии зоозащитница Галина Осколкова

Прощание состоится 9 марта с 14:00 до 15:00 по адресу: Абакан, улица Кожевенная, 28а.

О смерти Галины Осколковой в социальных сетях сообщила её дочь. Известная зоозащитница скончалась сегодня от инсульта. Через пять дней ей исполнилось бы 63 года . . .

Галину Ивановну в Хакасии знают, как доброго человека, который на протяжении десятилетий помогал бездомным животным. Зоозащитница пристроила тысячи котят и щенят. Спасла от голодной смерти сотни животных. Лично выхаживала даже безнадёжных братьев наших меньших. Трагедию каждого пушистика она принимала близко к сердцу. Жила женщина в обычной квартире, несмотря на наличие собственных питомцев, постоянно содержала у себя ещё и бездомных кошек и собак. Она организовала целое движение помощи животным в Хакасии.

Не раз Галина Ивановна спасала и раненых птиц. А однажды Осколкова пыталась привлечь внимание к ужасной смерти белой медведицы. Животное взорвали изнутри на полярной станции на острове Врангеля. Зоозащитница хотела, чтобы виновные были наказаны и свою точку зрения отстаивала на федеральном телеканале.

Десятки раз Галина Осколкова выступала и на местном телевидении. Призывала представителей власти и обычных людей обратить внимание на проблемы бездомных животных.

Она безгранично любила братьев наших меньших, принимала всё близко к сердцу, не сидела на месте, сложа руки, а активно показывала всем, как нужно спасать животных.

Прощание с Галиной Ивановной состоится 9 марта, с 14:00 до 15:00, по адресу: Абакан, улица Кожевенная, 28а.

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