В Абакане у пенсионерки мошенники с карты сняли 90 тысяч рублей

Солидной суммы 62-летняя женщина лишилась по отработанной телефонными аферистами схеме.

По предварительной информации, вчера около 18 часов жительнице Абакана пришло sms-сообщение с информацией о том, что её банковская карта заблокирована. Пенсионерка перезвонила по номеру и мошенник, представившись сотрудником банка, пояснил, что ей необходимо проследовать к ближайшему банкомату. По телефону он продиктовал комбинации цифр, и потерпевшая подключила свою банковскую карту к мобильному телефону злоумышленника. С карты были сняты 90 тысяч рублей. Известно, что номер телефона зарегистрирован в городе Улан-Удэ. В настоящее время по факту мошенничества проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РХ.

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