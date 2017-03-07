В Германии WikiLeaks раскрыл секретную хакерскую базу ЦРУ

Консульство США в немецком городе Франкфурте является секретной хакерской базой ЦРУ. Об этом говорится в новом докладе WikiLeaks, который носит название «Год Зеро».

Как уточняется в пресс-релизе, негласно работающие из здания указанной дипмиссии американские хакеры охватывают в своей деятельности Европу, Ближний Восток и Африку.

«Хакеры ЦРУ, работающие во Франкфурте, имеют дипломатические паспорта и финансируются Государственным департаментом США», – указали в докладе сотрудники WikiLeaks.

Работающие во Франкфурте хакеры из ЦРУ могут без пограничных проверок передвигаться по территории 25 европейских стран, входящих в зону Шенгена, способны проникать в сети с высоким уровнем безопасности, которые даже отключены от Интернета, такие как база данных полиции, добавили организаторы слива.

Компания Джуллиана Ассанжа позиционирует новый слив как крупнейшую утечку секретных документов, которую когда-либо публиковала организация. Только первая часть инсайда включает в себя более восьми тысяч файлов ЦРУ.