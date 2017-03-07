В Киеве «майдауны» захватили приемную Кабмина и требуют импичмента Порошенко

Активисты в украинской столице захватили приемную Кабинета министров страны и требуют импичмента президента Украины Петра Порошенко, прямая трансляция с места событий ведется в сообществе в Facebook, там же размещены фотоматериалы. Причиной акции стало очередное повышение тарифов в стране.

Кроме того, протестующие требуют отставки премьера Украины Владимира Гройсмана. Активисты держат плакаты с надписями «Порошенко убийца!», «Гройсман, геть!» и «Тарифный геноцид». Некоторые из них приковали себя наручниками к поручням рядом с приемной Кабинета министров.

«Полиция к нам едет, но мы не боимся. Присоединяйтесь к нам. Из-за скотского отношения власти к народу мы требуем импичмента президента Порошенко», – приводятся в сообществе слова одного из активистов, Юрия Клейноса.