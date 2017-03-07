В национальных республиках высказались против, что российская нация станет нацией русских

Вместо закона о единой российской нации будет разработан закон «Об основах государственной национальной политики». Такое решение приняла рабочая группа по подготовке концепции законопроекта. Вызвано это, как объяснил «Ъ» ее руководитель академик Валерий Тишков, «неготовностью общества воспринять идею единой нации». В законе должны прописать «понятийный аппарат, разграничение полномочий между уровнями власти, систему мониторинга межнациональной ситуации». По мнению экспертов, сначала надо «сделать всесторонний анализ ситуации в межэтнической сфере» и «разблокировать дискуссии» по этому вопросу в обществе.
На первом заседании рабочей группы по подготовке концепции законопроекта о российской нации обсуждались предложения ее членов. По словам
Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название.
Напомним, что 31 октября на заседании президентского совета по межнациональным отношениям
Концепция российской нации как единой политической нации вызвала дискуссию. В национальных республиках высказались против из опасения, что российская нация станет нацией русских, а остальные народы потеряют свою этничность. Казаки, наоборот, потребовали учесть в документе «государствообразующую роль» русского народа, законодательно определить статус русских и принять федеральную программу по их поддержке.
Об объединяющей роли русского народа, языка и культуры в «русском мире», по словам источника «Ъ» в президентском совете по межнациональным отношениям, говорил, выступая на заседании рабочей группы, руководитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Мы пока изучаем предложения экспертов», — подтвердил «Ъ» член рабочей группы,
Эксперт по национальным вопросам Магомед Омаров уверен, что нормальный закон о госнацполитике можно написать только на основе «всестороннего анализа существующих в стране межнациональных проблем»: «Сейчас реальная ситуация неизвестна, нормальных социологических исследований нет, делаются только дежурные мониторинг и отчеты». Экспертное сообщество, по мнению господина Омарова, «не осмеливается сказать о реальных проблемах, не готово к откровенному разговору на эту тему с властью и обществом».
Наталья Городецкая
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