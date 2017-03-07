В преддверии 8 марта ветнадзор спас жителей Абакана от опасных полуфабрикатов и колбасы

07.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сотрудники ветеринарного надзора вместе с инспекторами дорожного движения проверили 40 транспортных средств.

Совместный рейд проходил в районе торговых баз «Жарки» по улице Итыгина в Абакане. во время проверки ветнадзор выявил грубейшие нарушения. 180 кг колбасных изделий, 300 кг мясных полуфабрикатов собирались продавать в местных торговых точках, однако сопроводительных документов на продукцию, подтверждающих её безопасность, у перевозчика не оказалось.

Так же перевозилась 2 шкуры крупно-рогатого скота, которые не были исследованы на сибирскую язву. Потенциально опасный груз арестован, помещен на изолированное хранение. В отношении виновных лиц, допустивших нарушения требований ветеринарного законодательства составлены административные материалы.

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