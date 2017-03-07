В Сирии «засветился» новый автомат модификации АК

На автомате можно заметить планки Пикатинни, которые отличают его от предыдущей модификации — АК-74. Также представляется возможным различить усиленный пламегаситель и новый приклад автомата.

Кроме того, на кадрах видно, что новая модификация АК отличается прозрачным магазином, который позволяет визуально контролировать расход патронов.

АК-74М3 был разработан как часть новейшей российской боевой экипировки "солдата будущего" - "Ратник". Сейчас автомат проходит опытную эксплуатацию в войсках.

Видеозапись с работой российских спецназовцев в Сирии ранее была распространена Центром специальных назначений ФСБ России.