В Сирии «засветился» новый автомат модификации АК

07.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

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На автомате можно заметить планки Пикатинни, которые отличают его от предыдущей модификации — АК-74. Также представляется возможным различить усиленный пламегаситель и новый приклад автомата.

Кроме того, на кадрах видно, что новая модификация АК отличается прозрачным магазином, который позволяет визуально контролировать расход патронов.

АК-74М3 был разработан как часть новейшей российской боевой экипировки "солдата будущего" - "Ратник". Сейчас автомат проходит опытную эксплуатацию в войсках.

Видеозапись с работой российских спецназовцев в Сирии ранее была распространена Центром специальных назначений ФСБ России.

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