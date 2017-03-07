В свинарнике под Тверью изготавливали элитную черную икру для московского ГУМа

07.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

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В Тверской области оперативники изъяли тонну чёрной икры, предназначенную для дорогих супермаркетов столицы. Оказалось, что под видом элитной икры продавалась китайская, которую перефасовывали в бывших переоборудованных под рыбоводный комплекс свинарниках.

Цена продажи икры в магазины доходила до 80 000 рублей за кг.

Чёрная икра поставляется на территорию завода из Китая, затем фасуется в баночки под видом торговой марки «Золото Каспия» и далее поступает на продажу в элитные магазины Москвы.

По результатам проведённых проверок установлено, что ряд образцов не соответствует требованиям по микробиологии и может быть опасным для жизни и здоровья человека.

По данному факту возбуждено административное дело и вынесено решение о привлечении Ржевского рыбоводного комплекса к штрафу в размере 150 000 рублей с конфискацией у комплекса арестованной продукции.

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