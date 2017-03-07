В свинарнике под Тверью изготавливали элитную черную икру для московского ГУМа

В Тверской области оперативники изъяли тонну чёрной икры, предназначенную для дорогих супермаркетов столицы. Оказалось, что под видом элитной икры продавалась китайская, которую перефасовывали в бывших переоборудованных под рыбоводный комплекс свинарниках.

Цена продажи икры в магазины доходила до 80 000 рублей за кг.