В Хакасии началась подготовка к весенним полевым работам

07.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

О подготовке к сезонным сельхозработам сегодня на заседании правительства рассказал заместитель главы Хакасии Иван Вагнер.

 

 

- В этом году будет засеяно 231 тысяча гектаров, на 6 тысяч больше, чем  прошлом.  Увеличатся площади под кормовые культуры,  - сообщил Иван Вагнер.

Посевного материала в республике хватает. Большинство хозяйств уже занимаются подработкой  семян. На поддержку сельхозтоваропроизводителей во время посевной выделено  262 миллиона рублей. Традиционные проблемы  - ГСМ и удобрения.

- Уже приобретено около тысячи тонн удобрений, в прошлом году было три тысячи, надеемся что и в этом будет не меньше, - сказал  Иван Вагнер.

Еще одна проблема – правительство Хакасии не может оказать поддержку  фермерам, которые имеют земли в Красноярском крае, законодательство не позволяет. В Хакасии таких хозяйств шесть.  Иван Вагнер выразил надежду, что вопрос будет решен.

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