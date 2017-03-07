В Хакасии началась подготовка к весенним полевым работам

О подготовке к сезонным сельхозработам сегодня на заседании правительства рассказал заместитель главы Хакасии Иван Вагнер.

- В этом году будет засеяно 231 тысяча гектаров, на 6 тысяч больше, чем прошлом. Увеличатся площади под кормовые культуры, - сообщил Иван Вагнер.

Посевного материала в республике хватает. Большинство хозяйств уже занимаются подработкой семян. На поддержку сельхозтоваропроизводителей во время посевной выделено 262 миллиона рублей. Традиционные проблемы - ГСМ и удобрения.

- Уже приобретено около тысячи тонн удобрений, в прошлом году было три тысячи, надеемся что и в этом будет не меньше, - сказал Иван Вагнер.

Еще одна проблема – правительство Хакасии не может оказать поддержку фермерам, которые имеют земли в Красноярском крае, законодательство не позволяет. В Хакасии таких хозяйств шесть. Иван Вагнер выразил надежду, что вопрос будет решен.

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