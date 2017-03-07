В Хакасии обстановка с сезонными пожарами и паводком стабильная

При установлении сухой, жаркой и ветреной погоды в Хакасии будет вводиться особый противопожарный режим. Работы по предупреждению половодья, связанные с предварительным рыхлением льда на реке Абакан в районе Абазы и Белого Яра намечены на 14 — 17 марта.

При осложнении лесопожарной обстановки в лесных массивах будут выставлены контрольные посты и приняты меры по ограничению посещения лесов населением. Гидрологическая обстановка на реках Хакасии оценивается как спокойная. Толщина льда на реке Абакан на участке Абаза − аал Райков на 18-24 см меньше нормы, в районе Абакана в пределах нормы. В 2017 году в связи с устойчивой теплой погодой ледовые явления, промоины, забереги на реках появились раньше обычно. Запасы воды в снежном покрове, в среднем, составляют от 100 до 245 процентов от нормы. В настоящее время в Хакасии ведут работу республиканские межведомственные комиссии по оценке готовности муниципальных образований к прохождению весенних рисков. 15-17 марта республику на готовность к паводкоопасному и пожароопасному сезонам проверит межведомственная комиссия Сибирского федерального округа, сообщили в Управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии.

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