В Хакасии пройдёт семинар для некоммерческих организаций

Бесплатный семинар, посвящённый государственной поддержке общественных организаций, пройдёт 10 марта в 10 часов в зале заседаний министерства социальной защиты Хакасии по улице Советская, 75.

Спикеры семинара, среди которых руководители министерств и ведомств Хакасии, представители широко известных общественных организаций республики расскажут о том, какую поддержку могут получить некоммерческие организации от государства, а также, какие направления региональных грантов являются приоритетными в области государственной молодежной политики в этом году. Кроме того, речь пойдет о предоставлении президентских грантов: опытом участия в конкурсах такого уровня поделится директор некоммерческой организации республики «Про Дело». О том, как в прошлом году реализовались целевые социальные программы, расскажут руководители региональных общественных организаций. Об этом сообщается на сайте правительства РХ.

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