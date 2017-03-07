В Хакасии растёт число ВИЧ-инфицированных

Этой теме посвящена работа пресс-центра газеты «Хакасия», который состоится 9 марта в 11 часов.

Не секрет, что количество ВИЧ-инфицированных в Хакасии растет. И тенденция вызывает опасения у эпидемиологов и специалистов центра СПИД. Каково положение сегодня? Как организована профилактика и обеспечение жизненно важными препаратами? С какими результатами хакасский центр СПИД отметил 1 марта – Всесибирский день профилактики СПИД, учрежденный главными врачами СПИД-центров Сибири? Об этом и поговорим в пресс-центре газеты «Хакасия» 9 марта в 11.00.

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