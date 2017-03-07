В Хакасии растёт число ВИЧ-инфицированных

07.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Этой теме посвящена работа пресс-центра газеты «Хакасия», который состоится 9 марта в 11 часов.

Не секрет, что количество ВИЧ-инфицированных в Хакасии растет. И тенденция вызывает опасения у эпидемиологов и специалистов центра СПИД. Каково положение сегодня? Как организована профилактика и обеспечение жизненно важными препаратами? С какими результатами хакасский центр СПИД отметил 1 марта – Всесибирский день профилактики СПИД, учрежденный главными врачами СПИД-центров Сибири? Об этом и поговорим в пресс-центре газеты «Хакасия» 9 марта в 11.00.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 29 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,261