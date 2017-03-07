В Хакасии ветеранам помогают юные пожарные

Огнеборцы Таштыпского района вместе со школьниками из Абазы, состоящими в дружине юных пожарных, провели акцию «Помощь ветеранам».

Всю зиму пожарные вместе с активистами-школьниками помогали ветеранам, проживающим в частном секторе, по хозяйству: убирали снег, кололи дрова и складывали в поленницы, вычищали мусор с участка, поправляли заборы и многое другое. Как отметили в пресс-службе Управления по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ, такой общественный труд помогает воспитать в детях активную гражданскую позицию и понимание того, что они уже сейчас делают важное и нужное дело.

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