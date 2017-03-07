Вклады в валюте — максимально выгодные вклады

Баки предлагают гражданам различные рублевые и валютные вклады. Каждый потенциальный вкладчик желает разместить свои средства с наибольшей доходностью и на комфортных для себя условиях. Большой ассортимент депозитных программ позволяет выбрать лучший вклад для каждого гражданин. Кто-то интересуется краткосрочными вложениями, кого-то интересует возможность пополнения счета, а кто-то заинтересован в наибольшей процентной ставке.

Как выбрать валютные вклады в банках?

В связи с нестабильностью рубля многие граждане стали интересоваться размещением собственных средств в надежной иностранной валюте. Речь о долларах и евро. УБРиР - один из банков, которые предлагает открыть вклады в валюте по нескольким программам. Ассортимент предложений дает право выбора валюты размещения и необходимых опций вклада. Оптимальным инструментом для сохранения и приумножения собственных средств можно назвать вклад Накопительный.

Опции Накопительного вклада УБРиР

Это депозит, который относится к категории долгосрочных. Счет открывается на продолжительный промежуток времени и ориентирован на процесс накопления. Его основные опции:

пополнение счета без ограничений;

частичное снятие не допускается;

применяется капитализация.

Благодаря наличию капитализации повышается доходность депозита. Калькулятор вкладов с капитализацией наглядно продемонстрирует доходность при размещении средств. Каждый продукт УБРиР сопровождается специальным калькулятором, который позволяет посчитать доход онлайн.

Вклад Накопительный позволяет накапливать собственные средства, сохраняя их от инфляции. Банк предлагает хорошие условия размещения средств и выгодные проценты. Если вас интересуют вклады в валюте в банках, стоит рассмотреть депозитные программы УБРиР.

Как открыть валютный вклад?

Каждый вклад, независимо от основной валюты, всегда открывается при наличии минимально допустимой суммы на счете. Программы УБРиР предполагают небольшие минимальные взносы, поэтому продукты банка отличаются доступностью. Вклады открываются в рублях, долларах или евро, минимальные суммы в любой валюте эквивалентны друг другу. Предлагает банк и мультивалютный вклад, который можно открыть одновременно в трех основных валютах и периодически конвертировать средства без потери процентов.

Для открытия депозитного счета следует взять с собой паспорт и сумму, не меньше минимально допустимой. Процесс заключения договора быстрый. Для еще более срочной процедуры можете предварительно подать заявку на открытие вклада через интернет с сайта банка УБРиР.

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