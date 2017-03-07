Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, виновную в государственной измене

Президент России Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную за госизмену из-за отправленного грузинскому знакомому СМС о военной технике.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 года Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу через пять дней.

В декабре, во время большой пресс-конференции, Путин назвал приговор Севастиди "достаточно жестким". При этом он оговорился, что не знаком с деталями дела, и пообещал разобраться.

Сообщение о российской военной технике Севастиди отправила грузинскому приятелю в 2008 году, незадолго до начала конфликта в Южной Осетии. Однако по делу о госизмене ее задержали лишь спустя семь лет, в 2015 году, а в марте 2016-го ее приговорили к семи годам колонии.

Тогда защита Севастиди не стала обжаловать приговор, что впоследствии вылилось в отдельный сюжет о некачественном оказании юридических услуг. Затем Севастиди сменила адвоката, и по его жалобе Верховный суд согласился рассмотреть вопрос, можно ли восстановить сроки обжалования приговора. Заседание суда запланировано на 15 марта.

Как сообщил РИА Новости адвокат Севастиди Евгений Смирной, защита не будет отзывать эту жалобу. По его словам, помилование не является реабилитирующим обстоятельством и защита намерена добиваться оправдательного приговора.