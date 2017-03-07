Внешнее управление на предприятиях ДНР: полумеры, налогообложение и «меньшее зло»

Стихли фанфары, отгремели литавры, в СМИ пронесся восторженный шум о национализации предприятий Донбасса. И тут я хочу поставить точку: национализации нет и, скорее всего, не будет. Введено внешнее управление, которое всего лишь лишает собственника права управлять предприятиями, но не ставит под сомнение его права собственности.

И это решение беспрецедентное по своей важности. Да, оно несет в себе риски как для руководства республики, так и для России. Но так ли уж серьезны эти издержки? Давайте разбираться.

Поддержав введение внешнего управления, Россия сделала огромный шаг на пути реинтеграции ЛДНР в свой состав. Она открывает донецким предприятиям свой емкий рынок. Регион, еще вчера задыхавшийся от введенной Киевом блокады, от еще одного шага на пути практики геноцида своего же «родного» населения, вздохнул свободно и задышал полной грудью.

Что волнует дончан? Будет ли работа и зарплата. Не встанут ли предприятия, как это случилось с заводами Ахметова в Мариуполе. Внешнее управление гарантирует бесперебойную работу предприятий не само по себе, а потому, что производимая продукция вместо Украины пойдет на российский рынок. Есть и еще один очень важный момент, я бы назвала его ключевым.

Донбасские предприятия платили налоги Киеву. Часть налогов шла на войну с Донбассом. Но и республики получали средства для поддержания штанов населения. И в Киеве и в ЛНДР на эти обстоятельства закрывали глаза. Этот странный симбиоз позволял и Киеву и республикам решать важные вопросы жизнеобеспечения своего населения. Но и лишний раз свидетельствовали об идиотизме Порошенко, который вел войну на уничтожение части своего собственного народу и разрушал самый развитый промышленный регион Украины. И в этом смысле Порошенко нарвался на адекватный ответ республик, за спинами которых стоит Россия. Москва устала от двуличия и Киева, и ЕС вместе с Вашингтоном. Западные столицы не торопились поставить Порошенко на место и заставить его выполнять минские соглашения.

Многие уже заголосили в Киеве, что внешнее управление ставит крест на минских договоренностях. Это совсем не так. Бойкот Донбассу объявил Порошенко. Власть могла бы в считанные дни навести порядок с распоясавшимися бандитами. Но она этого не делала, сознательно пойдя на углубление блокады республик в расчете на провоцирование недовольства населения и без того непростой экономической ситуации. Эти расчеты не оправдались. На каждый болт есть гайка с винтом. И она нашлась довольно быстро.

Предъявить Порошенко лидерам нормандского формата нечего: он в нарушение всех договоренностей о восстановлении нормальной жизни в ЛНДР пошел еще дальше. И сам нарвался на жесткий ответ. За внешнее управление предъявить ему претензии некому: Донбасс по минским договоренностях - это часть Украины. Республики всего лишь ввели внешнее управление в ответ на блокаду, которую киевская власть не смогла прекратить. Порошенко по прежнему надо выполнять свою часть договоренностей, о чем в Киеве ему жестко заявил новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Не могут поддержать блокаду Донбасса и в Вашингтоне. Там. правда, пока избрали тактику проволочек в вопросе о поддержке Киева. Похоже, что Вашингтон может просто тянуть с оказанием финансовой помощи Украине через МВФ, чтобы «немного повоспитывать Порошенко».

Есть и другой аспект у внешнего управления: де-юре на данном этапе предприятия принадлежат Ринату Ахметову, и при определённых условиях он сможет вновь получить над ними контроль. Москва, таким образом, оставляет донецкому олигарху возможность всё отыграть назад. Но, по правде говоря, такой сценарий маловероятен. Олигарх не пойдет против политики официального Киева и скорее всего просто отойдет в сторону.

Многие пишут о серьезных рисках, в частности, репутационных, как для ЛНДР, так и для Москвы. Но я их, честно говоря, не вижу. Да, возможен период нестабильности и неразберихи с выходом на российские рынки. Да, буду какие-то трудности с кадрами. Но все это утрясется. Главное: налоги от работающих предприятий пойдут теперь полностью в казну республик. Россия бы все равно не бросила Донбасс и оказывала бы ему поддержку, чтоб не допустить гуманитарной катастрофы. Но в данном случае Донбасс не будет тяжелой гирей висеть на экономике РФ, сможет стать полностью окупаемым, или как говорят в России, не дотационным регионом.

Как же будет решаться вопрос с налогами? Девять из списка предприятий с внешним управлением уже перешли под контроль структуры под названием «Внешторгсервис». Никаких официальных данных об этой структуре нет. Но, по слухам, за «Внешторгсервисом» стоит один из самых молодых олигархов Украины Сергей Курченко.

Сергей Курченко

С точки зрения России решение верное. Ни одна российская структура официально зайти на территорию республик пока не может – ЛДНР не признана никем, включая саму Россию, и формально является территорией Украины. Зайти сюда, значит, обречь себя и свой бизнес на санкции, и международные проблемы, получив обвинения в захвате собственности на территории иностранного государства. Сергей же Курченко формально является гражданином Украины. Неприятие этого человека руководством ДНР носит скорее морально-нравственный характер. В сентябре 2015 года Александр Захарченко подписал указ о введении санкций против Курченко, запретив ему и аффилированным с ним структурам вести предпринимательскую деятельность на территории ДНР. В Народном Совете республики была создана комиссия по расследованию деятельности олигарха. Ему был запрещён въезд на территорию Донбасса. Люди выходили на митинги против него, а по всему Донецку были развешены листовки с портретом Сергея Курченко и надписью: «Разыскивается особо опасный преступник».

И вот теперь этот человек, предположительно, снова будет участвовать в экономической жизни республики. Понять неприятие этого факта, как руководством ДНР, так и простыми гражданами, легко. Но, на мой взгляд, угрозы здесь нет, и вероятнее всего, Сергей Курченко не будет самостоятельным игроком.

Справится ли «Внешторгсервис» с вверенными ему предприятиями? А почему нет? Уйдет преданная Ахметову верхушка, а средний состав останется, так как им все равно, кто им платит зарплату - лишь бы платили. Вопрос лишь в том, как быстро удастся наладить поставки сырья из России и выйти на российские рынки сбыта. Например, Енакиевский металлургический завод, равно как и его филиал в Макеевке, сейчас находятся на консервации. В таком же состоянии пребывает ещё ряд крупных промышленных предприятий региона, перешедших под контроль новосозданной структуры – «Донецксталь», Комсомольское рудоуправление, Харцызский трубный завод. Например, технологическая цепочка на некоторых из этих предприятий выглядела таким образом: в Енакиево завозилась руда с криворожских ГОКов, кокс с Авдеевского коксохимзавода, флюсовые известняки с Комсомольского рудоуправления. Из выплавленных в Енакиево заготовок макеевский филиал изготавливал продукцию под заказ конкретного потребителя, и направлял ее на территорию Украины.

Из этой цепочки на территории ДНР ныне находится только Комсомольское рудоуправление. Всё остальное новой управляющей компании придётся оперативно замещать. Пока остаётся неясным, способны ли находящиеся на территории республики коксохимические предприятия заместить кокс с Авдеевского коксохима, но номинально такие возможности имеются. Коксующегося же угля недостаточно и его наверняка придётся завозить из России напрямую. Равно как и железорудное сырьё.

И самая главная составляющая успеха любого предприятия – это рынки сбыта. Куда, кому и на каких условиях пойдёт донбасский металл, пока неясно. Но если Россия стоит за всей этой историей, то «Внешторгсервис» сумеет решить все эти вопросы.

Да и потом: и уголь, и металлургическая продукция донбасского производства дешевле, чем российское. А значит все это купят россияне. И никаких сертификатов не надо: заводы-то украинские, собственность свято соблюдается. Просто продукция пойдет в Россию, а налоги станут платить не заводы, а посредники в казну ЛНДР. Заводы буду работать на грани рентабельности. Ну, какие тут претензии у ним? Никаких. Пусть Ахметов кусает себе локти. Сидеть на двух стульях не получилось. И за него выбор сделали Республики. Пусть теперь ждет и борется за мир на Донбассе: тогда ему вернут предприятия, он же остается собственником!

Да, строить иллюзии в отношении того, что с переходом предприятий под внешнее управление в республике наступит процветание и благоденствие, пока не стоит. Впереди – очень долгий и кропотливый труд. И неизбежно связанные с этим трудности и проблемы. В новой ситуации эти вопросы перейдут напрямую к властям ЛНДР. Справятся они с этим? Конечно. Ну, а если возникнут проблемы, то Россия не бросит Донбасс. А это самое главное! И потом: мы возвращаемся в Россию! И этот вектор уже никто не сломит.