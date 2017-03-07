Выборы в Германии 2017: из-за кого теряет популярность канцлер Ангела Меркель

07.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Выборы в Германии 2017: из-за кого теряет популярность канцлер Ангела Меркель
 
Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, согласно результатам последнего опроса, уже не является безусловным лидером в предвыборной гонке. В начале марта её партия «Христианско-демократический союз» впервые за семь лет уступила первое место Социал-демократической партии. Сейчас действующий канцлер и кандидат от социал-демократов Мартин Шульц почти равны по популярности у немецкого избирателя — опросы выявляют лидерство то одного, то другого. Однако Шульц, которого критики называют «Меркель с бородой» — не единственный политический соперник канцлера ФРГ. Серьёзную конкуренцию ей составляют и лидеры более радикальных движений — таких, как «Альтернатива для Германии» и Левая партия. Корреспондент RT Кейт Партридж оценила политическую обстановку в стране в преддверии выборов.
 

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