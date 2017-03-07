WikiLeaks приступила к публикации 8761 секретных документов из ЦРУ

07.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Первая часть утечек "покажет масштаб секретных хакерских программ ведомства, направленных на взлом различных устройств и продуктов европейских и американских компаний", заявили в организации

WikiLeaks приступила к публикации серии утечек данных из ЦРУ

Организация WikiLeaks начала публиковать утечки из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) под кодовым именем Vault 7, которые станут крупнейшей серией конфиденциальных документов о ЦРУ. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на сайте WikiLeaks.

"Первая полная часть серии под названием Year Zero включает в себя 8761 документ и файл из изолированной сети с высокой степенью защиты, которая находится внутри офиса ЦРУ в Лэнгли (штат Вирджиния)", - говорится в документе. Согласно нему, Year Zero покажет масштаб секретных хакерских программ ведомства, направленных на взлом различных устройств и продуктов европейских и американских компаний. Среди них в том числе Apple iPhone, Google Android, Microsoft Windows, а также телевизоры Samsung, которые могут превращаться в скрытые микрофоны.

Сообщается, что общее число публикуемых страниц первой части Vault 7 уже превышает по объему документации утечку секретных материалов о деятельности Агентства национальной безопасности, увидевших свет с помощью Эдварда Сноудена.

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