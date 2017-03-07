Хакасия готовится к паводку и пожароопасному сезону

Коррективы в подготовку к двум сезонным опасностям внесла рано наступившая весна.

- У нас не бывает неопасных периодов, - сказал сегодня на заседании правительства глава Хакасии Виктор Зимин. – Необходимо проверить гидротехнические сооружения, спецтехнику, выработать алгоритм действий при паводке. Для профилактики пожаров следует сделать опашку поселений, убрать траву и мусор, привести в состояние готовности добровольные пожарные дружины, напоминать населению о правилах безопасности.

О подготовке к паводку и природным пожарам рассказал заместитель главы Хакасии Владимир Крафт.

- Снегозапасы в горах в этом году превышают прошлогодние. Уровень рек тоже высокий. Но погода внушает оптимизм. Весна ранняя, небывало тепло. Раньше обычного, 15-16 марта, планируем взрывать лед в Абазе и Белом Яре, - сообщил Владимир Крафт.- После 20 марта проведем учения в муниципалитетах. После 25 марта начнется дежурство на реках, будем отслеживать уровни воды.

В этом году зарегистрировано значительно меньше природных пожаров. К этому времени потушено два степных пала. К борьбе с огнем готовы 880 единиц техники и 433 сотрудника.

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