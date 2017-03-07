Хакасия готовится к паводку и пожароопасному сезону

07.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Коррективы в подготовку к двум сезонным опасностям внесла рано наступившая весна.

 

 

- У нас не бывает неопасных периодов, -  сказал сегодня на заседании правительства  глава Хакасии Виктор Зимин. – Необходимо проверить гидротехнические сооружения, спецтехнику, выработать  алгоритм действий при паводке.  Для профилактики пожаров следует сделать опашку поселений, убрать траву и мусор, привести в состояние готовности добровольные  пожарные  дружины, напоминать населению о правилах безопасности.

О подготовке   к  паводку и природным пожарам   рассказал  заместитель главы Хакасии Владимир Крафт.

- Снегозапасы   в горах в этом году превышают прошлогодние. Уровень  рек тоже высокий. Но погода внушает оптимизм. Весна ранняя, небывало тепло. Раньше обычного,  15-16 марта, планируем взрывать лед в Абазе и Белом Яре, - сообщил Владимир Крафт.- После 20 марта проведем учения в муниципалитетах.  После 25 марта  начнется дежурство на реках, будем отслеживать уровни воды.

 В этом году  зарегистрировано  значительно  меньше природных пожаров. К этому времени потушено два степных пала.  К борьбе с огнем готовы  880 единиц техники и  433 сотрудника.

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