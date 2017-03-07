Жителей Хакасии просят помочь в розыске 17-летней жительницы Алтайского края

Екатерина Воропаева ушла из дома в поселке Тальменка Алтайского района в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области разыскивается несовершеннолетняя Воропаева Екатерина Олеговна, 15 мая 1999 года рождения. В последний раз девушку видели на территории Ленинского района города Новосибирска, у кафе-стоянки дальнобойщиков. Предположительно, разыскиваемая может передвигаться по регионам России с водителями-дальнобойщиками. Приметы: на вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 160 сантиметров, волосы тёмные до плеч, глаза голубые. Была одета: рубашка тёмно-синего цвета, брюки тёмно-синие, кроссовки светлые. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просим незамедлительно сообщить в ГУ МВД России по Новосибирской области по телефонам: 8 (383) 232-27-00; 8-913-795-10-47, сообщили в пресс-службе МВД по РХ.

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