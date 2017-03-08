Рейтинг «антипрививок»: Франция первая. Россия третья





В журнале EBioMedicine опубликованы результаты глобального исследования общественного мнения State of Vaccine Confidence одноименного проекта, который проводился в 67 странах в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона и Национальным университетом Сингапура. Данные обрабатывались WIN/Gallup International Association.



Главная цель опроса 65819 респондентов по всему миру стало выяснить, насколько люди доверяют вакцинации. В ходе опроса им предлагали оценить четыре утверждения:



- «Детей важно вакцинировать».

- «Я считаю, прививки, в целом, безопасны».

- «Я считаю, прививки, в целом, эффективны».

- «Прививки совместимы с моими религиозными убеждениями».



Для каждого из утверждений предлагалось выбрать один из пяти вариантов оценки «полностью согласен», «скорее согласен», «не знаю, как к этому отнестись», «скорее не согласен» и «полностью не согласен».



Интерактивные результаты оценки по каждой стране можно увидеть на сайте этого опроса:



Исходя из оценок фразы про безопасность прививок, вычислялся и уровень доверия к прививкам в каждой стране и в мире. Результат Росии оказался невысоким: прививкам не доверяет 28% населения. Это, конечно, ниже Франции с ее 41% и Босния с Герцеговиной с их 36%. Однако в сравнении со средними 12% по всему миру, это очень высокий уровень. А вот и компания других «стран-антипрививочников»: Монголия (27%), Греция, Япония и Украина (по 25 %).



Если разобрать ответы по нашей стране подробно, то с утверждением «Детей важно вакцинировать» полностью согласилось 38,14 %, скорее согласились – 39,34%, не нашлись, что ответить 6,51%, скорее не согласны 10,61 %, категорически не согласны 5,41%.



«Я считаю, прививки, в целом, безопасны»: 18,10% полностью согласно, 46,40% согласно частично, 8,10% не уверено ни в чём, 19% не согласно отчасти и 8,40 % не согласно совсем.



«Я считаю, прививки, в целом, эффективны»: 23,82% признало абсолютно корректным утверждением, 49,45% отчасти корректным, 8,31% отмолчался, 14,11% считают, что это, скорее всего, неправда, 4,3% уверены в том, что это ложь.



«Прививки совместимы с моими религиозными убеждениями»: более половины (56,10%) полностью поддержало это утверждение, еще чуть меньше трети (29,2%) поддержало с некими оговорками. Не нашли, что ответить 5,9%, скорее не согласны 3,3%, категорически же заявили, что прививаться им не позволяет религия 5,5% опрошенных.