В Абакане две «скорые» врезались на пустом перекрёстке

Одна машина ехала на красный и, судя по видео, без включённых проблесковых маячков.

Можно сказать, курьёзное ДТП произошло на перекрёстке улиц Советская и Некрасова в Абакане практически в полночь 6 марта. Машин мало, видимость хорошая, но невнимательность водителей подвела. "Скорая", которая ехала на красный без включённых спецсигналов, не пропустила ту, что мчалась на зелёный с включёнными мигалками. Так как авария в сводки ГИБДД не попала, можно предположить, что никто не пострадал. Однако, очевидцы аварии утверждают, что в машине, которая откатилась на остановку по Советской, была роженица, которую везли в роддом, чуть позже за ней приехала другая "скорая" и доставила до места назначения.

Пользователи в соцсети называют аварию курьёзной и предполагают, что видео станет популярным и, возможно, "засветится" на федеральных телеканалах.

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