Битва за Мосул: террористы упорно удерживают город

08.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Битва за Мосул: террористы упорно удерживают город
 
Иракская армия продолжает сталкиваться с ожесточенным сопротивлением террористов ИГИЛ в Мосуле. Несмотря на сообщения американских военных о том, что силы боевиков плохо организованы, операция по освобождению идет куда медленнее, чем планировалось.
 

Битва за Мосул: террористы упорно удерживают город

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