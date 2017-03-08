Брахман Серёжа делал из йогинь наложниц, а потом снимал порнофильмы

Девушки, занимающиеся, потрясающи - гибкие, стройные, уравновешенные. Но главное - доверчивые. Выйти замуж за своего учителя для них не просто мечта, а полное послушание и покорность. Настя Зарибова (на фото) - одна из многих таких йогинь. Сейчас они снимаются во взрослых фильмах, спят с сотнями мужчин без камер, не ради денег.Их цель забеременеть. Это секта такая. Одаренный тренер по йоге нашел способ использовать внешние данные своих подопечных для обогащения. Сначала брахман Сережа предлагал им брак (естественно, не официальный), потом убеждал, что торгуя своим телом на камеру они достигнут высшего духовного просветления.Тренер называет своих жен тантрическими богинями, вкладывает в них деньги (пластика груди, занятия в тренажерке), потом требует расплаты. Телом... Ублажать клиентов и сниматься в неприличном кино - совсем не зазорно.Сектантки отказывались от своей родни, полностью подчинялись своему мужу, вышли на международный рынок взрослой индустрии. Все бы ничего, но девушки привлекали в бизнес своих детей (они были в кадре), более того - вступали в незащищенные отношения с целью забеременеть.Сейчас полиция и Интерпол разыскивают ребенка Насти - Яшу. Брахман Сережа и его жены вместе с детьми покинули Россию. Где они сейчас и что случилось с Яшей понять сложно. Периодически в интернете появляются ролики из Мексики и из Бельгии.Это официальная информация, доступная каждому. У меня есть источник, близкий к этой секте. Сейчас я пытаюсь разобраться в полученной информации, фактах и фотографиях. История йогинь-сектанток гораздо сложнее и интереснее чем кажется: есть доказательства участия известного модельного агентства и студий взрослых фильмов в Европе и Латинской Америке, работающих с этой сектой.Самое опасное - секта привлекает детей. Дети участвуют в съемках. Их растлевают. Потом они пропадают... Куда? Об этом вряд ли получится узнать. Судя по тому, что девушек используют с целью получения прибыли, заставляют рожать как можно больше, возможно, детей просто продают...