Бывший советник Трампа прокомментировал обвинения в «связях с Кремлём»

Бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун ответил на обвинения американских СМИ в контактах с российскими официальными лицами. Стоун также рассказал, что хотел бы понаблюдать за допросом Барака Обамы и членов его администрации, и обратил особое внимание на связь между американскими СМИ и левым крылом Демократической партии.

Бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун в интервью RT прокомментировал сообщения западных СМИ о его «контактах» с российскими официальными лицами во время президентской кампании 2016 года. «Нет ничего плохого в том, чтобы конгресс провёл собственное расследование на предмет возможных предосудительных контактов сотрудников предвыборного штаба Трампа с русскими. Хотя я сразу отвечу — их не было», — подчеркнул Стоун в эфире программы Worlds Apart на RT. Бывший советник Трампа отметил, что он бы предпочёл, чтобы министр юстиции по распоряжению президента возглавил специальную комиссию и допросил Барака Обаму, бывшего министра обороны Эштона Картера, бывшего главу Национальной разведки Джеймса Клэппера и главу ФБР Джеймса Коми. «Нужно, чтобы они рассказали, что именно им известно, под страхом наказания за лжесвидетельство», — сказал он. Стоун напомнил, что на первой полосе New York Times уже дважды писали, что у них есть неопровержимые доказательства — в частности, электронные письма, документация о финансовых сделках, записи перехваченных телефонных разговоров — того, что он якобы общался с людьми в российском правительстве. «Это ложь, и это можно доказать. Тем не менее, весьма вероятно, что расследование министерства юстиции будет проводиться под влиянием безмозглых демократов вроде конгрессмена Элайджи Каммингса, который неоднократно заявлял, что я контактировал с русскими, — заявил Стоун. — Если бы он отказался от своей неприкосновенности и вновь публично меня обвинил, я бы моментально его засудил». Бывший советник Трампа обратил особое внимание на то, что в США средства массовой информации находятся в тесной связи с левым крылом Демократической партии. «Пресса продолжает распространять заявления разведслужб о наличии у последних неопровержимых доказательств. Но они также утверждали, что во время войны в Ираке не применялись пытки, что нападение на нашу дипмиссию в Бенгази было совершено разъярённой толпой, а не террористической группировкой, и что у Саддама Хуссейна было оружие массового поражения. Информация, которую распространяют разведслужбы, насквозь лживая, так почему мы должны верить им сейчас?» — резонно подытоживает Стоун. Роджер Стоун покинул предвыборный штаб Трампа ещё в августе 2015 года. В ходе избирательного цикла Стоуну закрыли доступ на телеканалы CNN and MSNBC после того, как он написал в Twitter серию уничижительных сообщений в адрес ряда телеведущих. Экс-советник Трампа также дал подробное интервью ведущей передачи Worlds Apart Оксаной Бойко. Полная версия этого разговора будет показана в эфире RT в ближайшем будущем.